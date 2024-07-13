iOS Kullanıcılarına Müjde: WhatsApp Toplulukları İçin Yeni Simgeler Yolda!

WhatsApp'ın Android beta güncellemesiyle topluluklar ve bağlantılı gruplar için yeni simgeler sunduğunu duyurmuştuk. Bu güncellemeyle topluluk duyuru grupları ve bağlı gruplar, kullanıcıların ayırt etmesini kolaylaştıracak yeni bir düzene kavuşmuştu. WhatsApp şimdi de aynı özelliği iOS kullanıcılarına da sunmayı planlıyor.

TestFlight'ta bulunan iOS için en son WhatsApp beta 24.14.10.76 güncellemesiyle birlikte topluluklar ve bağlantılı gruplar için yeni simgeler kullanıcıların deneyimine sunulmuş durumda.

Yeni Simgeler Nasıl Görünüyor?

Ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi bazı iOS beta kullanıcıları sohbetlerdeki yeni simgeleri görmeye başladı. Güncellenen simgeler, topluluk simgesinin üzerinde bir megafon bulunan ve diğer sohbetlerden net bir ayrım sağlayan yeni bir yeşil topluluk duyuru grubu sembolü içeriyor.

Geçmişte bir topluluk grubunu normal bir gruptan ayırt etmek zor olabiliyordu. Bu yeni simgeler, belirgin bir görsel farklılık sağlayarak bu karışıklığı ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların toplulukla ilgili sohbetleri kolayca tanımlamasını sağlıyor.

Bu yeni simgeler, iOS için WhatsApp beta sürümünü TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda ancak WhatsApp çok yakında tüm kullanıcıların deneyimine sunacak.

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