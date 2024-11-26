WhatsApp Bazı Modellerin Fişini Çekiyor: Uygulama 2024’te Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2024 yılının sonunda bazı eski model cihazlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, hem güvenlik hem de performans güncellemelerini iyileştirmek amacıyla alındı.

Uygulama artık Android 5.0 ve iOS 12 altındaki cihazlarda çalışmayacak. Listede birçok markanın eski modelleri yer alıyor. Listede tam 45 adet model var.

WhatsApp Desteği Sonlanacak Modeller

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı güncellemeyi düşünebilirsiniz. İşte WhatsApp’ın çalışmayacağı cihazların tam listesi:

Apple Samsung Huawei LG Motorola Lenovo Sony Diğer Modeller iPhone 6S Galaxy Note 3 N9005 LTE Huawei GX1S Optimus G Moto G Lenovo A858T Xperia Z1 ZTE UMI X2 iPhone SE (1. Nesil) Galaxy S4 Active Ascend P6 S Optimus L7 Moto X Lenovo S890 Xperia E3 Wiko Darknight iPhone 6S Plus Galaxy S3 Mini VE Huawei C199 Optimus G Pro Lenovo P70 Xperia M THL W8 iPhone 5 Galaxy S4 Mini I9190 Huawei Y625 Optimus 4X HD P880 Lenovo 46600 Archos 53 Platinum iPhone 6 Galaxy Core Ascend G525 Lenovo A820 Wiko Cink Five iPhone 5C Galaxy S4 Mini I9192 Duos Faea F1 Galaxy S4 Mini I9195 LTE ZTE V956 Galaxy Express 2 Galaxy S4 Zoom Galaxy Ace Plus Galaxy Grand Galaxy Note 3 Neo LTE+ Galaxy S 19500

Meta'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde: