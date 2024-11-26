WhatsApp Bazı Modellerin Fişini Çekiyor: Uygulama 2024’te Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp resmi olarak duyurdu: Bazı telefon modellerinde artık uygulama desteği verilmeyecek. Bu modeller artık WhatsApp uygulamasını kullanamayacak.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2024 yılının sonunda bazı eski model cihazlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, hem güvenlik hem de performans güncellemelerini iyileştirmek amacıyla alındı.

Uygulama artık Android 5.0 ve iOS 12 altındaki cihazlarda çalışmayacak. Listede birçok markanın eski modelleri yer alıyor. Listede tam 45 adet model var.

WhatsApp Desteği Sonlanacak Modeller

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı güncellemeyi düşünebilirsiniz. İşte WhatsApp’ın çalışmayacağı cihazların tam listesi:

Apple Samsung Huawei LG Motorola Lenovo Sony Diğer Modeller
iPhone 6S Galaxy Note 3 N9005 LTE Huawei GX1S Optimus G Moto G Lenovo A858T Xperia Z1 ZTE UMI X2
iPhone SE (1. Nesil) Galaxy S4 Active Ascend P6 S Optimus L7 Moto X Lenovo S890 Xperia E3 Wiko Darknight
iPhone 6S Plus Galaxy S3 Mini VE Huawei C199 Optimus G Pro   Lenovo P70 Xperia M THL W8
iPhone 5 Galaxy S4 Mini I9190 Huawei Y625 Optimus 4X HD P880   Lenovo 46600   Archos 53 Platinum
iPhone 6 Galaxy Core Ascend G525     Lenovo A820   Wiko Cink Five
iPhone 5C Galaxy S4 Mini I9192 Duos           Faea F1
  Galaxy S4 Mini I9195 LTE           ZTE V956
  Galaxy Express 2            
  Galaxy S4 Zoom            
  Galaxy Ace Plus            
  Galaxy Grand            
  Galaxy Note 3 Neo LTE+            
  Galaxy S 19500            

Meta'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

WhatsApp artık Android 5.0 ve iOS 12 altındaki sürümlerde çalışmayacak. 2024 sonunda bu cihazlardaki desteğimiz tamamen kesilecektir. 

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