WhatsApp ve Telegram'a Bir Ülkede Daha Erişim Engeli Getirildi!

Rusya, WhatsApp ve Telegram'ı yasakladı. Rus hükümeti kısa süre önce bu bu iki popüler mesajlaşma uygulamasına erişimi tamamen engelledi. Vatandaşlar, engellenen uygulamaların yerine hükümetin kendi geliştirdiği ve Max adlı uygulamaya yönlendiriliyor. Max'in en korkutucu özelliği ise uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olmaması ve gönderilen tüm mesajların devlet tarafından okunabiliyor olması.

WhatsApp ve Telegram, Rusya'da Neden Yasaklandı?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rusya'da yasaklandı. İşin daha ilginci ise ülkede en az WhatsApp kadar popüler olan ve bir Rus tarafından kurulan Telegram'a da WhatsApp ile birlikte erişim engeli getirildi. Hükümet bu karara gerekça olarak pek çok "mantıklı" neden sunsa da işin aslı biraz farklı. Rusya, aylardır vatandaşları "milli mesajlaşma uygulaması" olarak duyurulan yeni bir uygulamaya geçirmeye çalışıyor.

Max adı verilen bu uygulama temelde WeChat'in Rus yapımı bir kopyası ama oldukça kritik bir farkı var. Max, WhatsApp ve Telegram gibi şifreli uygulamaların aksine herhangi bir uçtan uca şifreleme içermiyor. Yani gönderdiğiniz tüm mesajlar, fotoğraflar ve ses kayıtları hükümet tarafından okunabiliyor. Tam da bu nedenle insanlar Max'i bir WhatsApp alternatifi olarak değerlendirmiyordu. Aylar süren uğraştan sonra pes eden hükümet, çözümü Max'in rakiplerini yasaklamakta buldu.

Söz konusu sansür ve kısıtlama olduğunda adeta usta bir sanatçı olan Rusya, ülkedeki tüm internet servis sağlayıcılarının sunucularında TSPU adı verilen bir sistem bulunduruyor. Bu cihazlar geçen verinin sadece nereden gelip nereye gittiğine değil, içeriğinin ne olduğuna da bakabiliyor. Bu sayede hükümet, operatöre gerek kalmadan bu sistem üzerinden istediği siteyi yavaşlatabiliyor ya da bu senaryoda olduğu gibi engelleyebiliyor. Üstelik VPN gibi çözümler de çoğu durumda işe yaramıyor ve yasal riskler barındırıyor.

Yani Rusya'da WhatsApp ve Telegram devrinin büyük ölçüde bittiğini söyleyebiliriz. Tek temennimiz benzer bir sistemin Türkiye'de kullanılmaması. Söz konusu internet yasakları olduğunda kabarık bir sicili olan ülkemiz her ne kadar bazı anlamsız kararlar ile bazı uygulamalara olan erişimi kısıtlasa da çözümü Rusya'dakine kıyasla çok daha kolay.