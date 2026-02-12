Discord'un Yaş Doğrulama Sistemi Alay Konusu Oldu

Discord, yeni yaş doğrulama sisteminin Mart ayında tüm dünyada geçerli hâle getirmeyi planlıyor. Şirketin duyurusundan kısa bir süre sonra ise yüz taramaya dayanan yaş doğrulama sistemi test edilmeye başlandı. Bir kullanıcının sistemi oyun avatarı ile atlattığının ortaya çıkmasının ardından bir geliştirici ise hareket ettirebilen avatarlar oluşturulabilen bir web sitesi geliştirdi.

Discord'un Yaş Doğrulama Sistemi Kolayca Atlanabiliyor

PromptPirate olarak bilinen bir geliştirici, tarayıcı üzerinden çalışan, herhangi bir yöne doğru hareket ettirilebilen üç boyutlu avatar oluşturma aracı geliştirdi. Kullanıcılar, oluşturulan üç boyutlu modelleri kullanarak Discord'un yüz tarama sürecinden başarılı bir şekilde geçebiliyor. Hatta geliştirici, şirketin ileride göz kırpma testini de şart koşması ihtimaline karşı aracına göz kırpma özelliği eklemeyi düşünüyor.

Bu yüz tarama sistemi esasında yasalar gereği devreye alınıyor. Gerek Avrupa gerek Türkiye'de platformların küçük yaştaki kişiler tarafından kullanımının engellenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Discord hâlihazırda Türkiye'de erişime kapalı olduğu için yeni yaş doğrulama sistemi Türk kullanıcıları açısından doğrudan bir anlam ifade etmiyor ancak "güvenli olduğunu" kanıtlaması, platformun yeniden erişime açılma ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Elbette ki sistem şu anki hâliyle kolaylıkla manipüle edilebiliyor. Dolayısıyla bunun çok güçlü bir ihtimal olmadığını söylemek mümkün ancak mevcut sorunlar giderilir ve söz konusu manipülasyon işlemlerinden etkilenmez bir hâle gelirse yeniden üzerinde durulması gereken bir platform olduğunu göstermeye başlayabilir.

Discord'da Yaş Doğrulanmazsa Ne Olur?

Discord'un yeni yaş sistemi aslında çok büyük bir değişiklik içermiyor. Sadece arkadaşları ile sohbet eden, herkese açık ve genel sunucularda vakit geçiren kişiler yine yaş doğrulaması yapmadan uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor. Yaş kısıtlamaları, küçük yaştakiler için uygun olmayabilecek bölümlerini içeriyor.

Bu kısıtlamanın haricinde ayrıca birkaç uyarıda bulunuyor. Örneğin birisi size mesaj isteği gönderdiğinde eğer o kişi ile daha önce hiç iletişim kurmadıysanız uyarılıyorsunuz. Öte yandan tanımadığınız kişilerden gelen mesaj istekleri ayrı bir istekler bölümünde tutuluyor. Yani uygulamanın temel özellikleri hâlâ serbest bir şekilde kullanılabiliyor. O yüzden bunun kullanıcılarda ciddi bir etkisi olmadığını belirtmek mümkün.