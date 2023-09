WhatsApp'ın Video Mesajlar Özelliğine Yeni Bir Güncelleme Geliyor!

Wabetainfo'ya göre WhatsApp, anlık video mesajlar özelliği için ek kontrol seçenekleri sunuyor.

iOS için en son WhatsApp beta sürümüne (sürüm 23.18.1.70) veya Android için WhatsApp beta sürümüne (sürüm 2.23.18.21) güncellediyseniz, uygulamanın bu kısmında artık yeni bir ayar görebilirsiniz. Bu ayar, beta test kullanıcılarının isterlerse anlık video mesajlarını kapatmalarına olanak tanıyor.

Yeni Güncelleme ile Video Mesajlar Simgesi Kapatılabilecek

WhatsApp, Temmuz ayında uygulamaya getirdiği güncellemeyle kullanıcıların video mesajları kaydetmesini ve paylaşmasını mümkün hâle getirmişti. Bugün beta kullanıcılara sunulan güncelleme öncesinde özellik varsayılan olarak aktifti, bu da sesli not düğmesine dokunarak video mesajları ve sesli notlar arasında geçiş yapabileceğiniz anlamına geliyordu.

Ancak video mesajları kullanmayı tercih etmeyen bazı kullanıcılar için her seferinde video mesajlar yerine sesli mesajları manuel olarak seçmek zorunda kalmak oldukça can sıkıcıydı. Bu nedenle bu güncellemeyle kullanıcılar basitçe geçişi kapatabilecek ve sesli not düğmesine dokunmak artık video mesajlarına geçişi sağlamayacak.

Yine de belirtmek gerek, bu güncelleme sonrası video mesajları almaya ve oynatmaya devam edebileceksiniz ancak yeni seçeneği kapattığınız takdirde video mesajları gönderemeyeceksiniz.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?