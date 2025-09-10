WhatsApp Hatasından Geri Döndü! Kullanıcıların Dediği Olacak

WhatsApp, uzun bir süre boyunca klasik yeşil temasından başka bir seçenek sunmadı ancak kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından farklı temalar arasında geçiş yapma özelliğini kullanıma açtı. Ne var ki "görüldü" anlamına gelen mavi tik simgesinin diğer renklerle uyumsuz olmaması için diğer temalarda beyaz mavi tik simgesi ile değiştirildi.

Bu, uygulamanın zıt renkler yüzünden kötü bir görünüm elde etmemesi için atılmış bir adım ancak çoğu kullanıcı açısından ciddi bir dezavantaja neden oldu. Bunun sebebi, "iletildi, henüz görülmedi" anlamına gelen çift tik simgesinin gri renge sahip olması. Gri ve beyaz arasındaki ayrım çok keskin olmadığı için bazı kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açabiliyor.

WhatsApp, Mavi Tik Simgesini Geri Getiriyor

WhatsApp, çok sayıda kullanıcının yaşadığı bu sorunu çözüme kavuşturmak adına mavi tik simgesini tüm temalarda geçerli hâle getiriyor. En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerinde keşfedilen bu değişiklik, kullanıcıların beyaz çift tik simgesinin yakında kaldırılacağını gösteriyor.

Bu yenilik şu anda belirli WhatsApp beta kullanıcılarıyla test ediliyor. Henüz uygulamanın kararlı sürümüne yani sizin kullandığınız resmî uygulamaya gelmedi. Dolayısıyla WhatsApp'ta farklı bir temaya geçtiğinizde hâlâ mesajın görüldüğünü gösteren mavi tik simgesini göremiyorsunuz.

WhatsApp'ın bu değişikliği doğrudan tüm kullanıcılara sunmak yerine önce belirli bir kullanıcı grubu ile test etmesi, farklı temalarda mavi tik simgesinin görünümünün kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini öğrenmek istemesi olabilir. Muhtemelen beta kullanıcılarından gelecek geri bildirimler doğrultusunda hareket ederek doğru bir adım atmayı amaçlıyor.

Mesajlaşma özelliği için yapılan yenilik, tema değiştirme gibi bir özelliğin yanında oldukça küçük kalıyor. Bu, WhatsApp'ın değişikliği çok sürmeden herkes için geçerli hâle getirebileceğini düşündürebilir ancak küçük bir değişiklik olmasına rağmen uygulamanın genel görünümünü doğrudan etkileyeceğini unutmamak gerekiyor.

WhatsApp, uygulamanın arayüzünde uyumsuzluğa neden olabilecek bir değişikliği bütün kullanıcılara direkt sunmak yerine yavaş yavaş sunmayı tercih edecektir. Bu da yenilik hakkında yeterli geri bildirim toplandıktan sonra herkese sunulabileceği anlamına geliyor.