WhatsApp'a Yapay Zeka Destekli Görsel Düzenleme Özellikleri Geliyor!

WhatsApp, görselleri düzenlemek için yapay zekâdan yararlandığı bazı yeni özellikleri yakında kullanıma sunacak. Bu araçlardan ilk olarak Eylül ayında bahsedilmişti ve şimdi uygulamanın Android için en son beta sürümünde keşfedildi.

Yeni görsel düzenleme araçları, WhatsApp Android beta uygulamasının 2.24.7.13 sürümünde fark edildi ve kullanıcıların fotoğraflarını kolaylıkla geliştirmeleri için çeşitli gelişmiş düzenleme seçeneklerini ortaya çıkardı.

Bunlar henüz kullanıcılar tarafından kullanılamıyor ancak kodlarda fark edilen yenilikler, birkaç kod değişikliğe ile özelliklerin kullanılabilir hâle gelmesini sağladı.

WhatsApp Yeni Görsel Düzenleme Özellikleri

Arka Plan : Yapay zekâ tarif ettiğiniz şeye göre ideal arka planınızı oluşturacak ve sizin için değiştirecek.

: Yapay zekâ tarif ettiğiniz şeye göre ideal arka planınızı oluşturacak ve sizin için değiştirecek. Yeniden Tasarlama : Yapay zekâ tarafından oluşturulan filtreler ve stiller görsellerinize sanatsal bir hava katacak.

: Yapay zekâ tarafından oluşturulan filtreler ve stiller görsellerinize sanatsal bir hava katacak. Genişletme: Yapay zekâ boşlukları akıllıca doldurarak görselinizin arka planını sorunsuz bir şekilde genişletebilecek.

Bahsi geçen özellikler, üst düzey veya daha minimalist olması fark etmeksizin birçok düzenleme aracında ve uygulamasında yer alıyor ancak bunların sohbet uygulamasına dâhil edilmesi, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan düzenlemeler yapabilecekleri anlamına geliyor.

Yine de bu özellikler hâlâ erken geliştirme aşamasında ve uygulamanın kararlı sürümüne gelmesine daha uzun zaman olabilir.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.