WhatsApp, Yeni Görüntülü Mesaj Özelliği Geliştiriyor

WhatsApp, kullanıcılarına daha fazla iletişim seçeneği sunmak için uygulamanın yeni bir özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcılara görüntülü mesaj gönderme imkânı sağlayacak. Henüz yayınlanmamış olan bu özellik, iOS uygulamasının bir güncellemesiyle yakın bir gelecekte kullanıma sunulacak.

Bu yeni özellikle kullanıcılar kamera düğmesine dokunarak 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedebilecek ve kişilerine gönderebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle daha iyi iletişim kurmalarına olanak sağlayacak. Özellikle bir kullanıcının birine yeni bir ürünün nasıl kullanılacağını göstermek ya da bir şeyi görsel olarak açıklamak isteniğinde bu özellik kullanışlı olabilir.

Kullanıcılar 60 Saniyeye Kadar Kısa Videolar Gönderebilecek

WaBetaInfo'ya göre video mesajları sesli notlara benzer şekilde kullanabileceğiz ancak video içeriğini yakalama ve paylaşma özelliği de eklenecek. Bu özellik, kısa mesaj ya da sesli not göndermek yerine zaman zaman daha uygun olabilir. Ayrıca video mesajların yardımıyla, duygularınızı ve ifadelerinizi sesli mesaj göndermeye kıyasla daha iyi bir şekilde iletebileceksiniz.

Bu yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları daha kapsamlı ve etkili iletişim kurabilecekler. Uygulama her zaman kullanıcılarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha da gelişmeye devam ediyor.