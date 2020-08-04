WhatsApp Yeni Özelliği Sahte Haberleri Azaltacak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde sahte haberlere maruz kaldı. WhatsApp yeni özelliği sahte haberleri azaltmayı hedefliyor. WhatsApp web üzerinden ara özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Yeni Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çok sayıda yanlış bilgi ve söylenti yer alıyor. Bu sebepten ötürü WhatsApp kullanıcıları gün içerisinde çok sayıda sahte haberlere maruz kalabiliyor. Sahte haberler ile mücadele etmeyi amaçlayan WhatsApp webde ara özelliğini test ediyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmak için kullanıcılara yenilikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sohbetleri kalıcı olarak sessize alma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkan WhatsApp, sahte haberler ile mücadele etmek için web üzerinde ara özelliğini de test ediyor.

WhatsApp'ın test ettiği özellik ile birlikte mesajının yanında büyüteç simgesi bulunacak. Büyüteç simgesine dokunduğunuzda size gönderilen haberin doğruluğunu kontrol edebilmenize olanak sağlayan web üzerinde ara penceresi açılacak. Bu sayede haberin doğruluğunu internet üzerinden kontrol edebileceksiniz. WhatsApp'a eklenecek olan yeni özellik yukarıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği, Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra web istemcisinde de çalışacak. WhatsApp'ın test ettiği web üzerinde arama özelliği, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere, İspanya, İrlanda ve Meksika'da kullanıcıların kullanımına sunuldu. WhatsApp'ın sahte haberler ile mücadele kapsamında test ettiği özellik çok yakında bütün kullanıcıların kullanımına sunulacak.