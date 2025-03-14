WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Önemli Bir Sorunu Çözecek

Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlandığı gün yüzüne çıktı. Uzun bir süredir beklenen bu özellik, büyük bir sorunu ortadan kaldıracak.

WhatsApp'a Hangi Özellik Gelecek?

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp şu anda yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte mesaja verilen yanıtlar artık tek başlık altında sıralanacak. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir mesaja verilen yanıtları okumak için çaba sarf etmeyecek.

Yeni özelliğin bireysel sohbetler, grup sohbetleri, kanallar ve topluluklar için sunulacağı söyleniyor. Yani uygulamadaki tüm sohbetlere dahil edilecek. Bu yeni işlev özellikle çok sayıda kişinin yer aldığı gruplarda büyük kolaylık sağlayacak.

WABetaInfo, söz konusu özelliğe dair ekran görüntüsü de paylaştı. Bu ekran görüntüsü ile birlikte yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsele baktığımızda her mesajın kendi yanıt dizisi olacağını görüyoruz.

Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak yeni özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Yani özellik henüz test sürecine geçmedi. Bu da özelliği kullanmak için uzun süre bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.