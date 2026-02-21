WhatsApp'ta Doğum Günü Kutlamayı Unutmak İmkansız Hale Geliyor

WhatsApp, belki de şimdiye kadar en çok talep edilen özelliklerden birini alıyor. Uygulamanın beta sürümünde mesajları ileri bir tarihte gönderilecek şekilde ayarlamayı mümkün hale getiren bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. Bu yeni özellik sayesinde çok sevdiğiniz arkadaşlarınızın veya aile üyelerinizin doğum gününü unutmanız imkansız bir hâl alacak.

WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor

WhatsApp'ın iOS beta sürümünün 26.7.10.72 güncellemesi ile ortaya çıkan özellik, kullanıcıların bir mesaj yazdıktan sonra o mesajın hangi tarih ve saatte gönderileceğini seçmesine imkân tanıyacak. Kullanıcı tarafından zamanlanan bir mesaj belirlenen tarihe kadar sırada bekletilecek, bu zamanda olduğunda ise mesaj otomatik olarak ilgili kullanıcıya iletilecek.

Yeni özelliğin daha çok hatırlatma, kutlama mesajları, önemli bilgileri tam olarak zamanında gönderme gibi avantajlar sunarak çok geniş bir kullanıcı kitlesine fayda sağlayacak. Kontrol, her zaman kullanıcılarda olacak. Bir mesaj göndermeden önce zamanladığı mesaja silme imkanına sahip olacak. Silme işlemi gerçekleştirildiğinde karşı tarafın bundan haberi olmayacak. Yani WhatsApp, "Bu kişi, size bir mesaj gönderecekti ancak bundan son anda vazgeçti" şeklinde bir bildirim göremeyecek.

Zamanlanan mesajlar, sohbet edilen kullanıcının ismine dokunarak gidebileceğiniz sohbet bilgisi kısmındaki özel bir bölümde gösterilecek. Bu bölümde zamanlanan mesajın sayısı öğrenilebilecek ve bunları silme gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Aslına bakılacak olursa bu zaten şu anda iOS'te mümkün. Kestirmeler özelliği sayesinde kullanıcılar mesajlarını zaten zamanlama imkanına sahip ancak bu yöntem doğrudan WhatsApp tarafından sunulduğunda elbette daha da pratik olacaktır.

WhatsApp, Mesaj Zamanlama Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

Mesaj zamanlama özelliği şu anda test aşamasında ve ilerleyen haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. İlk aşamada beta programına katılan test kullanıcılarından geri bildirim toplanacak ve bunlardan hareketle gerekli düzenlemeler yapılacak. Daha sonra özellik yanan kullanıma sunulduğunda sıradan kullanıcılar da özelliğe ücretsiz bir şekilde erişebilecek. Kanal desteği henüz yok fakat genel kullanıma açıldıktan sonra kanallar içinde geleceği öngörülüyor.