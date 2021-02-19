WhatsApp'ın Topladığı Veriler Açıklandı

WhatsApp'ın topladığı veriler son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. iOS 14 güncellemesi ile birlikte Apple, uygulama geliştiricilerine topladıkları verileri AppStore'da gösterme zorunluluğu getirmişti. WhatsApp da topladığı verileri göstermeye başladı.

WhatsApp'ın Topladığı Veriler Gün Yüzüne Çıktı

AppStore'da WhatsApp'ın hangi verileri topladığı ile ilgili şirket tarafından bir bilgilendirme bölümü eklendi. Telefondan yaptığınız satın alımları WhatsApp görebilir. Konum bilgisi ve rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgisi gibi veriler de WhatsApp tarafından görülebiliyor. WhatsApp'ın iPhone'lardan topladığı veriler şu şekilde:

Satın alınanlar

Konum

Kişiler

Kimlik tanıtıcılar (aygıt kimliği)

Tanılar (arıza / performans verileri)

Finansal bilgiler

Kişi bilgileri

Kullanıcı içeriği

Kullanım verileri

WhatsApp, hangi özelliklerin sıklıkla kullanıldığını bilmek ister, bu nedenle geliştirme alanında deneyiminizi iyileştirmek için daha az kullanışlı özellikleri gözden geçirebilirler.

WhatsApp, hangi kişilerle sık sohbet ettiğinizi bilmez. Bu bilgiler, yalnızca bir mesajı sık görüşülen bir kullanıcıya hızlı bir şekilde iletmek veya bazı durumlarda durum güncelleme listesini sıralamak için uygulamaya kaydedilir.

WhatsApp CEO'su Will Cathcart da çok önemli bir bilgi paylaştı. Cathcart, WhatsApp'ın herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin günlükleri tutmadığını ve paylaşmadığını söyledi.

Facebook, WhatsApp Mesajlarına Erişiyor Mu?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp tarafından resmi bir açıklama gelmişti ve Facebook'un WhatsApp mesajlarına erişmediği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir."

WhatsApp'ın tarafımıza geçtiğimiz haftalarda gönderdiği açıklamada Facebook'un veya üçüncü şahısların mesajlara erişimi olmadığı belirtiliyor.

WhatsApp'ın topladığı veriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!