Wikipedia'yı Hiç Böyle Görmediniz! Yok Olma Riskiyle Karşı Karşıya

Wikipedia ya da Türkçede yaygın olarak kullanılan karşılığı ile Vikipedi, kullanıcılar tarafından üretilen içerikler sayesinde dünyanın en büyük bilgi deposu hâline geldi. Şimdiye kadar internet kullanıcılarının büyük bir kısmı, herhangi konu hakkında araştırma yapması gerektiğinde diğer kişiler tarafından kaleme alınan makalelerden yararlandı.

Ne var ki bu alışkanlıkta özellikle 2022 yılından bu yana önemli bir değişim meydana geldi. ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botlarının ve araştırma araçlarının yaygınlık kazanması ile insanların Wikipedia kullanım oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Wikimedia Vakfı tarafından yapılan son açıklamaya göre platformun geleceği pek de iç açıcı görünmüyor.

Wikipedia Kullanım Oranında Büyük Düşüş Oldu

Wikimedia Vakfı'nın yeni blog yazısında büyük dil modellerinden güç alan sohbet botları ve arama sonuçlarının en başında yapay zeka tarafından oluşturulan özetlere yer verilmesinden sayfa görüntülemeleri üzerinde ciddi bir değişime neden olduğuna dikkat çekildi. Vikipedi, bu düşüşlerin en büyük nedenlerinden biri olarak üretken yapay zekayı gösterdi.

Platform, arama motorlarının cevapları genellikle doğrudan Wikipedia içeriğine dayanarak kullanıcılara sunmasının bu düşüşün ana nedeni olarak görüyor. Büyük arama motorları henüz Türkiye dâhil birçok ülkede yapay zeka özetlerine yer vermese de bazı ülkelerde hâlihazırda kullanılabiliyor. Buna rağmen Wikipedia'nın verileri, sayfa görüntülemelerinde yıldan yıla yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Platform, konunun sadece bir web sitesinin sayfa görüntüleme sayısı ile ilgili olmadığını, bundan çok daha ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Vikipedi, web sitelerini ziyaret eden kişilerin sayısının azalmaya devam etmesi hâlinde bu tür platformların faaliyetlerini yürütmesini imkânsız hâle getireceğine işaret etti.

Web sitesi görüntülemelerinin azalmasının daha az gönüllü içerik oluşturucusu ve daha az fonlama gibi sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Vikipedi, en nihayetinde daha az güvenilir içeriklerden söz edilen bir döneme geçilebileceğinin altını çizerek uyarıda bulundu. Aslına bakılırsa bu uyarı, Vikipedi'nin tamamen yapay zeka karşıtı olduğu anlamına gelmiyor.

Platform, 2025'in ikinci yarısının başlarında makalelerin üst kısmında yapay zeka tarafından üretilen özetler de dahil olmak üzere yapay zeka ile ilgili pek çok özellik sunma fikrini açıklamıştı. Ancak bu fikre gönüllü olarak içerik üreten kişilerden çok fazla tepki gelmişti. Dolayısıyla Vikipedi, bu projeleri hiç hayata geçirmeden askıya almıştı.