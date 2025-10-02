Huawei'den 7000 mAh Bataryalı Telefon! 8 GB RAM'i Var

Huawei Nova 14i tanıtıldı. Bununla birlikte yeni telefonun özellikleri de ortaya çıktı. İki farklı renk seçeneğiyle de oldukça şık bir görünüme sahip olan cihaz, kullanıcılara tek bir şarjla tahmin bile edemeyecekleri kadar uzun kullanım süresi elde etme fırsatı sunuyor.

Huawei Nova 14i Özellikleri

Ekran: 6,95 inç LCD, 1080 x 2376 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

6,95 inç LCD, 1080 x 2376 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 680 (6 nm)

Snapdragon 680 (6 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası

50 MP (f/1.8) ana kamera, 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Ağırlık: 216 gram

216 gram Renk Seçenekleri: Mavi ve siyah

6,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 14i, LCD ekranda 1080 x 2376 çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonu kullanırken oldukça akıcı bir hissiyata sahip oluyorsunuz. Örneğin menüler arasında gezinirken veya bir uygulamayı açıp kapatırken yenileme hızının farkını görebiliyorsunuz.

Cihaz, gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide dört adet Cortex-A73 2.4 GHz ve dört adet Cortex-A53 1.9 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Huawei Nova 11i'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Mavi ve siyah olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği ile gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.

216 gram ağırlığında olan Huawei Nova 14i'de 7000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun bir süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece cihazı da sık sık şarj etme gibi bir ihtiyacınız olmuyor. Dolayısıyla genel olarak daha iyi bir deneyim elde ediyorsunuz.

Kutudan bir adet şarj cihazı, USB Type-C kablo ile birlikte çıkan telefon, 8 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Böylece kullanıcılar, cihazında ne kadar dosya saklayacağına göre iki seçenekten birini tercih edebiliyor.