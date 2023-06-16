Windows 10'un Son Güncellemesi Sayısız Sorunla Birlikte Geldi!

Windows 10'un en son güncellemesi, daha endişe verici diğer hataların yanı sıra, yavaş yüklemelerle ilgili bazı sorunlara ve hatta yüklemenin tamamen başarısız olmasına neden oluyor.

Güncelleme KB5027215 adıyla geçiyor ve temelde yalnızca bazı güvenlik sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Windows 10 KB507215 Güncellemesi Sorunlarla Geldi

Neowin'in tespit ettiği üzere Reddit'te KB5027215'in çok yavaş yüklendiğine dair şikayetler var. Bir Reddit kullanıcısı "Fark ettiğim ve başkalarının da yaşamış olabileceği olağandışı şey, yeniden başlatma sırasında güncelleme sonrası/oturum açma öncesi fazlasıyla uzun süren bekleme süreleri." dedi.

Keza yine aynı başlıkta Haziran ayı için gelen toplu güncellemenin tamamen yüklenemediğine dair başka raporlar da var. Bu örnekler Microsoft'un Geri Bildirim Merkezi'ndeki diğer kullanıcılar tarafından da desteklenmekte.

Ayrıca Reddit kullanıcılarından KB5027215'in daha ciddi sorunlara yol açtığına ve bir durumda bilgisayarı kilitlediğine, bir diğerinde ise Windows Update'in güncellemeleri kontrol ederken bir döngüde takılı kaldığına dair birkaç rapor var.

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