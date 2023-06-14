Windows 10 21H2 Desteği Sonlandı: Windows 11'e Geçmeniz Gerekebilir!

Windows 10 21H2 sürümü artık Microsoft tarafından resmî olarak desteklenmiyor, bu nedenle işletim sisteminin bu sürümünü kullananların hemen harekete geçmesi gerekiyor. Öyle ki eğer bu işletim sistemi sürümünü kullanıyorsanız güncelleme veya yükseltme için Microsoft sizden önce davranabilir.

Dün itibariyle, Windows 10 21H2 için son güvenlik güncelleştirmesi, yani Haziran toplu güncelleştirmesi yayınlandı.

Bu, hâlâ 21H2 kullanan kullanıcılara sağlanacak güvenlik açıkları için son düzeltme paketi, dolayısıyla Temmuz ayındaki güncelleme gerçekleşmeden önce önümüzdeki birkaç hafta içinde yükseltme yapmanız gerekiyor.

Windows 11'e Geçişler Zorunlu Tutulabilir

Microsoft'un konuya dair açıklaması şu şekilde:

"13 Haziran 2023 tarihinde, Windows 10'un Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations sürümleri, 21H2 sürümü hizmet sonuna ulaşacaktır. Bu sürüm için 13 Haziran 2023'te yayınlanacak olan Haziran 2023 güvenlik güncelleştirmesi mevcut son güncelleştirme olacaktır."

Bu noktada, hâlen Windows 10 21H2 çalıştıran bilgisayarlarda çok geçmeden zorunlu bir güncelleme başlatılacağı da açıklandı.

"Windows Update, Windows 10 tüketici cihazları ve yönetimli olmayan iş cihazları için hizmetin sonuna ulaşan veya birkaç ay içinde ulaşacak olan bir özellik güncellemesini otomatik olarak başlatacaktır."

Peki siz Windows 11'e geçmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.