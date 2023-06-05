Windows 11 Kullanıcı Kaybetmeye Başladı: Microsoft'ta Endişe Çanları!

Windows 11 geçtiğimiz ay bir analiz firmasının raporuna göre pazar payında düşüş yaşadı.

Statcounter'ın Mayıs ayı rakamlarına göre Windows 11 %22,95 pazar payına (tüm Windows sürümlerinde) düştü. Bu oran, Windows 11'in %23,11'de kaldığı Nisan ayından sadece bir miktar daha düşük ancak Windows 11'in bu noktada kullanım seviyelerinin düştüğünü görmek oldukça şaşırtıcı.

Windows 10 çok az bir artışla %71,9'a ulaştı ve Windows 11 bir buçuk yıldır piyasada olmasına rağmen açık ara en baskın Windows sürümü olmaya devam ediyor.

Microsoft, Windows 11'in Geleceğinden Endişelenmeli mi?

Microsoft'un en yeni işletim sistemi genel olarak şu ana dek yavaş bir ilerleme kaydetti ve özellikle bu son küçük tökezleme şirket için bir endişe kaynağı olmalı.

İstatistiklerin başka bir noktasında, Windows 7 %3,6 ile oldukça sabit kalırken, Windows 8 sürümleri ise %1,09'a denk geliyor.

Windows XP ise %0,32'lik niş pazar payıyla hâlâ kullanıcılara sahip.

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