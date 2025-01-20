AMD'nin Yeni Ekran Kartı, RTX 5070 Ti'dan Hem Daha Ucuz Hem Daha Güçlü Olacak

Eğer yeni bir sistem toplamak istiyor ya da ekran kartınızı değiştirmeyi planlıyorsanız, biraz daha beklemenizde fayfa olabilir. Bildiğiniz üzere NVIDIA, CES 2025'te RTX 50 serisi ekran kartları ile karşımıza çıkmıştı. Hatta bunlardan RTX 5070, RTX 4090'ı aşan oyun performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise bir hamle AMD'den geldi. Şirketin yakın zamanda tanıtacağı RX 9070 XT'nin 599 dolarlık iddialı fiyatıyla NVIDIA'nın 749 dolarlık RTX 5070 Ti modeline meydan okuduğu ortaya çıktı.

AMD, Uygun Fiyatlı Radeon RX 9070 XT Ekran Kartını Tanıttı

AMD yeni nesil Radeon RX 9070 XT ekran kartını tanıtmak için gün sayıyor. Bu süreçte çeşitli sızıntılar bize kart hakkında daha çok bilgi verirken, bunlardan sonuncusu fiyatı oldu. Buna göre Radeon RX 9070 XT, 599 dolardan satışa çıkacak. Performans olarak 749 dolarlık RTX 5070 Ti'a denk olması beklenen GPU,150 dolar daha ucuz olacak.

AMD Radeon RX 9070 XT, RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edildi ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip. Söz konusu GPU, fiyatına ek olarak ışın izleme ve NVIDIA'nın DLSS'ine rakip olan FSR 4 desteği ile dikkat çekecek. AMD bu özelliklerle RTX 5070 Ti’ye performans açısından oldukça yakın bir deneyim sunarken, fiyat farkıyla oyuncuları kendine çekecek.

NVIDIA her ne kadar performans olarak neredeyse rakipsiz olsa da AMD ve Intel cephesi uygun fiyatlı modellerle bunu değiştirmeyi hedefliyor. Örneğin Intel de bir süre önce RTX 4060'ı hem performans hem de fiyat anlamında yenmeyi başaran Arc B580 ve B570 modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Buradan yola çıkarak rekabetin bir kez daha kullanıcılara yaradığını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? AMD'nin Radeon RX 9070 XT'si gerçekten de 5070 Ti performansını daha ucuza sunarsa satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.