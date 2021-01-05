Windows 10 Tasarımı Değişecek!

Microsoft tarafından 2015 yılında kullanıma sunulan Windows 10, o zamandan bu yana bazı küçük değişikliklerle hayatına devam etti. Tabii ki söz konusu şey tasarım trendleri olduğunda, zamana ayak uydurmak önemlidir. Bu kapsamda ortaya atılan bazı yeni raporlara göre Windows 10 tasarımı daha 'modern' bir hale getirilecek.

Windows 10 Tasarımı Ne Zaman Değişecek?

Microsoft tarafından yayınlanan iş ilanında yer alan 'Kapsamlı Görsel Gençleştirme' ifadesi, şirketin tasarımsal açıdan bazı değişiklikler yapmak istediğini ortaya koyuyor. Bu ilanın dikkat çekmesi üzerine anahtar kelimeleri ilandan kaldıran şirketin, bu sene içerisinde kapsamlı bir tasarım değişikliğine gitmesi öngörülüyor.

Hemen yukarıda da bahsettiğim gibi Windows 10'un yaklaşık altı yaşına gireceği ve diğer rakiplerinin de önemli tasarım değişikliklerine göz attığı kayda alınırsa, bu tasarım güncellemesi oldukça muhtemel gözüküyor. İlandaki ifadeleri kayda alırsak, bu değişiklik gerçekten de kapsamlı olacak.

Windows 10 21H1 Güncellemesi Neler Sunacak?

20H2 güncellemesinin bir devamı olan 21H1, temelde 2021 Half 1 yani 2021'in İlk Yarısı anlamına geliyor. Microsoft tarafından Windows 10 21H1 olarak kodlanan bu güncelleme ile birlikte bazı önemli yenilikler, geliştirmeler ve özellikler ile karşılaşacağız.

Önceden ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse Microsoft, aşağıda paylaşacağımız yeniliklerin yeni sürümde olacağına yönelik bir garanti sunmuyor. Bu özellikler 21H1 güncellemesi için geliştirilme aşamasında ancak Microsoft bunları, yetişmemesi durumunda, daha sonraki güncellemelerde yayına alabileceğini de hatırlatıyor.

Yeni Simgeler

Arama Kutucuğu Geçmişi

Başlangıç Uygulaması Bildirimi

Depolama Birimi Uyarısı

Sistem Çapında HTTPS Üzerinden DNS

Yeniden Tasarlanmış Emoji Sekmesi

Yeni Disk Yönetimi Aracı

Ekran Kartı Yönetimi

Güncelleme Sonrası Bildirimi

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 10'da kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.