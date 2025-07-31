Windows Oyun Performansı Yavaş Mı? Suçlusu Microsoft'un Ta Kendisi

Windows 11 kullanıcıları, son zamanlarda bilgisayarlarındaki performansın çok düşük olduğunu, bununla birlikte bilgisayarların kendi kendine yeniden başladığını bildirmişti. Microsoft, hatanın kendisine ait olduğunu kabul ederek bir hata düzeltmesi güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Ancak bu güncellemenin daha kapsamlı versiyonu, Ağustos'un ikinci haftasında yayınlanacak.

Sorunun Kaynağı Çözüldü: Windows 11 Zorunlu Güvenlik Güncellemesi

Kullanıcılar, bilgisayarlarındaki basit özellikleri bile kullanamadığı gibi oyun performansında ciddi sıkıntılar gördü. Özellikle Fortnite ve CS:GO gibi popüler oyunlarda ciddi kare hızı düşüşü yaşanıyordu. Sebebi ise Microsoft'un zorunlu olarak yayınladığı güvenlik güncellemesiydi.

Microsoft, 22 Temmuz'da yayımladığı KB5062660 kodlu isteğe bağlı güncelleme ile düzeltmeler sağlandığını duyurdu. Soruna yol açan güncelleme ise Mayıs 2025 güvenlik yaması olarak kayıtlara geçti.

Basit Windows İşlevleri Bile Düzgün Çalışmadı

Windows kullanıcıları ilk başta sorunun sürücü yazılımından kaynaklandığını düşünse de, ilerleyen dönemlerde durumun sürücülerle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Bildirilen sorunlar arasında şunlar yer alıyordu:

Uyku modundan sonra görev çubuğunun donması

Alt+Tab kombinasyonu sonrasında sistemin yavaşlaması

Bilgisayarların rastgele yeniden başlaması

Kilit ekranından dönüşte uygulamaların donması

Oyunlarda performans kaybı

Genel sistem kararsızlığı

Windows 11 Güncelleme Sonrası Yavaşlama Sorunu Nasıl Çözülür?

Microsoft, hatasını kabul ettikten kısa bir süre sonra isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı ve söz konusu hataları düzelttiği gibi, yeni özellikler de getirdi. Örneğin, Dosya Gezgini için ana sayfada daha yüksek performans sağlayacak bir kod dizesi eklendi. Güncellemeyi almak için şu adımları izleyin:

"Başlat" menüsünü açın

Çark simgesine tıklayarak "Ayarlar"ı açın

" Güncelleştirme ve Güvenlik " sekmesine tıklayın

" sekmesine tıklayın Güncellemeleri denetleyin ve indirin

Zorunlu güncelleme, 12 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak. Ancak isteyen kullanıcılar, KB5062660 güncellemesini manuel olarak da indirebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Microsoft'un sitesine gitmek yeterli.