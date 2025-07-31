Android 16 Güncellemesini Almayacak Realme Telefonlar Ortaya Çıktı
Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 güncellemesini almayacak Realme telefonlar ortaya çıktı. İşte paylaşılan listedeki telefonlara dair detaylar!
Google geçtiğimiz ay Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak Realme telefonlar hangileri?
Raelme , hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 güncellemesi almayacak telefonlar arasında Realme GT 2, Realme GT Neo 3, Realme 11, Realme Narzo 60, Realme C67, Realme C55 ve daha pek çok model bulunuyor.
Android 16 Tabanlı Realme UI 7.0 Güncellemesi Almayacak Telefonlar
- Realme 11 Pro+
- Realme 11 Pro
- Realme 11
- Realme 11x ve daha eski modeller
C Serisi
- Realme C67
- Realme C55
- Realme C53
- Realme C51
- Realme C51s ve daha eski modeller
GT Neo Serisi
- Realme GT Neo 3T
- Realme GT Neo 3 ve daha eski modeller
GT Serisi
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT 2
- Realme GT 5G
- Realme GT 2 Explorer Master
- Realme GT Master
Narzo Serisi
- Realme Narzo 60
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme Narzo 60x
Narzo N Serisi
- Realme Narzo N55
- Realme Narzo N53