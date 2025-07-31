Android 16 Güncellemesini Almayacak Realme Telefonlar Ortaya Çıktı

Google geçtiğimiz ay Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak Realme telefonlar hangileri?

Raelme , hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 güncellemesi almayacak telefonlar arasında Realme GT 2, Realme GT Neo 3, Realme 11, Realme Narzo 60, Realme C67, Realme C55 ve daha pek çok model bulunuyor.

Android 16 Tabanlı Realme UI 7.0 Güncellemesi Almayacak Telefonlar

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro

Realme 11

Realme 11x ve daha eski modeller

C Serisi

Realme C67

Realme C55

Realme C53

Realme C51

Realme C51s ve daha eski modeller

GT Neo Serisi

Realme GT Neo 3T

Realme GT Neo 3 ve daha eski modeller

GT Serisi

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2

Realme GT 5G

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT Master

Narzo Serisi

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Narzo N Serisi