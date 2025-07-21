Yeni Windows 11 Güncellemesi Bilgisayarlarınızı Önemli Ölçüde Hızlandıracak!

Geçtiğimiz yıl Windows 11 24H2 güncellemesi, pek çok yeni özelliği kullanıcılarla buluştursa da bir dizi önemli sorunu da beraberinde getirdi. Üstelik yeni güncelleme sonrasında pek çok kişi, işletim sisteminin çıktığı ilk günden bu yana konuşulan düşük performansından daha da şikayetçi olmaya başladı.

Microsoft cephesi, mevcut sorunları gidermek ve Windows 11'i hızlandırmak için birçok ara güncelleme yayımlamış olsa da hala pek çok problemin çözülemediği bildiriliyor. Son gelen haberlere göre şirket durumu tersine çevirmek için çalışmalara başladı ve işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Windows 11 25H2'ye odaklandı. İşte detaylar!

Windows 11 25H2 Güncellemesi Performans Artışına Odaklanacak

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Microsoft, yakında yayımlamayı planladığı 25H2 güncellemesi için yeni bir yapı değişikliğini test etmeye başladı. Şu anda Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilen bu değişikliğin ana amacı Windows 11'in performans kaynaklı sorunlarını büyük ölçüde gidermek.

Insider kullanıcılarına yapılan açıklamaya göre, yeni yapı ile birlikte işletim sistemi, cihazın performans sorunları yaşadığı ve yavaşladığı anlarda otomatik olarak log dosyaları oluşturacak. Kullanıcılar ise yaşanan sorunun tespit edilmesi ve düzeltilmesi adına bu log dosylarını düzenli olarak Microsoft destek ekibine iletecek.

Microsoft, özellikle Insider kullanıcılarının bu dönemde yeni değişikliği en etkin şekilde kullanmasını ve tüm log dosyalarını destek ekibiyle paylaşmasını istiyor. Şirketin hedefi, toplanan log dosyaları ile birlikte tüm yaşanan sorunları hızlıca tespit etmek ve 25H2 güncellemesi ile birlikte bu problemleri bir daha yaşamamak.

Performans iyileştirmelerinin yanlızca yazılım tarafında sınırlı kalmayacağını da belirtelim. İddialara göre Microsoft, 25H2 güncellemesi için üçüncü taraf üreticilerle de kapsamlı testler gerçekleştirmeye başladı. Firma özellikle yeni sürümün her cihazda uyumlu çalışmasını ve oluşabilecek sorunları şimdiden gidermeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Windows 11 25H2 güncellemesinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım...