Windows 11 Tamamen Değişiyor! PC'yi Artık Siz Kontrol Etmeyeceksiniz

Microsoft, Windows işletim sistemini baştan aşağı yapay zeka ile desteklenen bir şeye dönüştürmek adına en kritik adımlardan birini attı. Şirket, belirli görevleri kendi kendine gerçekleştiren AI agentları Windows 11 görev çubuğuna entegre ediyor ancak teknoloji devi sadece bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Windows 11, Yapay Zekayla Baştan Aşağı Yenileniyor

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 görev çubuğuna entegre edilen yeni AI agent ile şimdiye kadarki en büyük yapay zeka odaklı dönüşümlerinden birini gerçekleştiriyor. Şirket, bu yeni özellik özelliği AI agentların Windows'ta tek bir tıklama ile bilgisayarınızı kontrol edebilen ve belirlediğiniz görevleri yerine getirebilen akıllı bir asistan gibi hissettirecek şekilde geliştirdi.

Şirketin kendi Microsoft 365 Copilot hizmetinin yanı sıra çeşitli üçüncü taraf AI agentlar da Windows 11 görev çubuğu üzerinden erişilebilir hâle geliyor. Teknoloji devi, bu entegrasyonun sadece AI agent sunmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda onları işletim sisteminin bir parçası hâline getirmek istendiğine işaret etti.

Siz başka bir işle uğraşırken AI agent sizin için arka planda bir şeyler araştırabilecek. Bir görev başlatıldıktan sonra imleci eğer AI agent simgesinin üzerine getirirseniz ne kadar ilerleme kaydedildiğini görebileceksiniz. Ayrıca bilgisayardaki dosya ve klasörlere erişerek normalde çok fazla zaman alabilecek görevleri yerine getirerek size büyük zaman kazandıracak. Küçük işleri yapay zekaya bırakıp asıl odaklanmanız gereken konulara yoğunlaşabileceksiniz.

Gözden geçirmeniz gereken bir durum olursa AI agentın üzerinde sarı ünlem işareti olacak. Görev tamamlandığında ise yeşil tik işaretini göreceksiniz. Bu sayede imleci sürekli AI agentın üzerine getirmek gibi bir zorunluluğunuz olmayacak. Yeni özellik tamamen isteğe bağlı olacak. Kullanıcı eğer isterse etkinleştirilecek.

Microsoft, olası güvenlik endişelerine karşı önemli bir adım da attı. Agent, "Agent Workspace" adı verilen, kullanıcının ana oturumundan ayrı bir sanal ortamda çalışacak. Bu arada yenilikler sadece görev çubuğu ile sınırlı kalmayacak. Dosya Gezgini'ne Copilot entegrasyonu geliyor. Bir belgeyi tek tıkla özetleyebilecek, dosyalar hakkında soru sorabilecek ya da bir belgenin içeriğine dayanarak e-posta taslağı oluşturabileceksiniz.

Copilot+ PC'ler için geliştirilen "Click to do" özelliği, bir web tarayıcısı veya uygulamada gördüğünüz herhangi bir tabloyu Excel belgesine dönüştürmenize ve verileri düzenlemenize imkân sağlayacak. Ayrıca Microsoft Word'e görseller için otomatik alt metinler ve konuşmaları yazım kurallarına daha uygun şekilde yazıya dökme özelliği geliyor.