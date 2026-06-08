Windows 11'in En Çok Eleştirilen Özelliklerinden Biri Değişiyor!

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir şikâyet ettiği bir özelliği sonunda değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin test ettiği yeni güncellemeyle birlikte arama sırasında yıllardır varsayılan olarak sunulan Bing sonuçlarının devre dışı bırakılabilmesinin önü açılabilir. İşte ayrıntılar...

Windows Aramada Bing Sonuçları Artık Gösterilmeyecek mi?

Windows 11 kullanıcılarının çok iyi bildiği üzere işletim sisteminin arama özelliği yalnızca cihazdaki dosya ve uygulamaları değil, Bing üzerinden web sonuçlarını da listeliyor. Bu durum özellikle bilgisayarındaki bir klasör, belge veya ayarı hızlıca bulmak isteyen kullanıcılar için zaman zaman, hatta çoğu zaman can sıkıcı oluyor.

Mesela "ders notlarım" adlı bir klasörü aradığınızda ilgili dosyaların yanında internetten gelen sonuçlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Buna bastığınızda ise Edge tarayıcısı üzerinden ilgili web sayfası açılıyordu. Ancak Microsoft, kullanıcıların yıllardır eleştirdiği bu konuda sonunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre Microsoft, Windows 11'de Arama için Bing sonuçlarını devre dışı bırakmaya olanak tanıyacak yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, işletim sisteminde bir arama yaptıklarında yalnızca bilgisayarlarındaki dosya, klasör, uygulama ve ayarları görebilecek.

Böylece aradıkları sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşmaları mümkün olacak. Aslında bu değişiklik uzun süredir kullanıcılar tarafından isteniyordu. Zira birçok kişi, arama sonuçlarının arasına karışan Bing bağlantılarını oldukça gereksiz buluyor.

Microsoft, Bing Arama Sonuçlarını Neden Devre Dışı Bırakıyor?

Peki Microsoft, yıllar sonra neden Bing sonuçlarını aramadan kaldırma seçenği sunma kararı aldı? Şirketin bu adımı atmasının arkasında birkaç önemli sebep var. Bunların başında ise Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerine yönelik düzenlemeleri geliyor. Özellikle Dijital Pazarlar Yasası (DMA), kullanıcıların varsayılan hizmetler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Ki şirket, DMA kapsamında daha önce de kullanıcıları kendi web tarayıcısı Microsoft Edge'e yönlendiren bazı yönlendirmeleri kaldırmıştı.

Bununla beraber firma, son dönemlerde Windows 11 kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda işletim sisteminde çeşitli değişiklikler yapıyor. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği düşünülen bazı özellikler yeniden düzenlenirken, bazı süreçler de daha sade hâle getiriliyor. Windows Aramada Bing sonuçlarını gizleme seçeneğinin sunulmasının da bu dönüşümün bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.

Bing Sonuçlarını Devre Dışı Bırakma Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Microsoft'un Windows 11 Araması için Bing arama sonuçlarını devre dışı bırakma seçeneğini ne zaman kullanıma sunacağı şu an için bilinmiyor. Şirketin bu özelliği Windows 11'in test sürümlerinde denediği belirtiliyor. Bu doğrultuda yeniliğin ilk etapta Insider programındaki sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulması, ardından yapılacak testlerin tamamlanmasıyla birlikte kararlı sürüme taşınarak tüm kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Şu anda bir macOS kullanıcısı olsam da uzun süre Windows 11 kullanmış biri olarak arama sonuçlarında Bing’in zorunlu şekilde gösterilmesi beni de oldukça rahatsız ediyordu. Neyse ki Microsoft sonunda kullanıcıların tepkisini dikkate aldı. Aslında bu adım Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında bir zorunluluk sonucu da atılmış olabilir. Ancak nedeni ne olursa olsun değişikliğin kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir gelişme olduğu açık.