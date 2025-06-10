Gözler Apple'dayken Microsoft Sürprizi Yaptı: Windows 11'de Büyük Yenilik!

Teknoloji dünyasının odağı geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2025 etkinliğindeyken, Microsoft cephesinden Windows 11 kullanıcılarını ilgilendiren dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Başlat menüsü tasarımını sürpriz bir şekilde duyurdu.

Kısa süre önce yenilenen Başlat menüsü, şu anda Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar tarafından test ediliyor. Yeni tasarım; daha geniş bir alan, kaydırılabilir yapı, farklı görünüm seçenekleri ve gelişmiş kişiselleştirme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Başlat Menüsü Neler Sunuyor?

Nisan ayında bazı Windows 11 sürümlerinde ilk kez ortaya çıkan yeni Başlat menüsü, geçtiğimiz günlerde Windows Insider ekibinin açıklamasıyla resmen görücüye çıktı. Artık yenilenen menü Insider programına kayıt yaptıran kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Yeni kaydırılabilir Başlat menüsü sayesinde artık tüm uygulamalar doğrudan üst düzeyde erişilebilir hale geliyor. Bu kapsamda kullanıcılar, ikinci bir sayfaya geçmeden tüm uygulamaları tek ekranda görüntüleyebiliyor. Bu yenilikle birlikte "önerilenler" bölümünün devre dışı kaldığını, bu sayede daha fazla uygulamaya yer açıldığını görüyoruz.

Yenilenen menü kapsamında kullanıcılar artık iki farklı görünüm arasında seçim yapabilecek: Bunlar, Kategori Görünümü ve Izgara Görünümü. Kategori görünümünde uygulamaları türlerine göre gruplarken, ızgara görünümünde alfabetik sıralamayla listeleyebiliyorsunuz.

Yeni tasarımla birlikte artık ekran boyutuna göre dinamik olarak genişleyen başlat menüsü, her cihazda farklı boyutlarda ve farklı sayıda uygulamalar içerecek. Yeni menü büyük ekranlı cihazlarda 8 sütun sabitlenmiş uygulama, 6 öneri ve 4 kategori sütunu içerecek. Küçük ekranlı cihazlarda ise bu sayılar sırasıyla 6, 4 ve 3 olarak değişiyor.

Yeni arayüzde ayrıca mobil cihazlar için özel bir düğme de yer alıyor. Bu buton sayesinde Başlat menüsünün yanına eklenen Phone Link arayüzü açılıp kapanabiliyor. Ek olarak, Windows 11 kullanıcıları artık kilit ekranında hangi widget’ların görüneceğini de seçebiliyor. Bu doğrultuda varsayılan widget’ları ekleyip çıkarabiliyor veya sıralamalarını düzenleyebileceksiniz.

Son olarak, bu güncelleme paketine dahil edilen bir diğer dikkat çekici yenilik ise Gamepad Klavyesi oldu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık bir kontrolcü aracılığıyla PIN kodu girerek bilgisayarlarına oturum açabilecek. Microsoft, bu özelliği bilhassa ROG Xbox Ally gibi yeni nesil el konsolları için optimize etmeyi planlıyor.

Peki siz yeni Başlat menüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...