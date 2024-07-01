Bozuk Güncelleme, Windows 11 Kullanıcılarını Çileden Çıkardı!

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Windows 11 için isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleştirmenin bazı kullanıcıların bilgisayarlarında yeniden başlatma döngüsüne girmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Sorunun ciddiyetinin farkında olan Microsoft, güncellemeyi kullanımdan kaldırdı ve sorunu çözmek için harekete geçti. Hızlı bir çalışma sonucunda hata giderilerek KB5039302 güncellemesi yeniden kullanıma sunuldu. Ancak kullanıcılar başka bir sorunla daha karşılaştı. Peki güncellemeyle ortaya çıkan yeni sorun nedir? İşte ayrıntılar…

Windows Güncellemesinde Görev Çubuğu Sorunu

Ne yazık ki, yeni düzeltmeyle birlikte yeni bir hata ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların görev çubuğu kullanılamaz hale gelerek başlat menüsüne, arama işlevine ve diğer görev çubuğu özelliklerine erişimi engellendi.

Son güncellemeyle birlikte ortaya çıkan bu görev çubuğu sorununun, yalnızca belirli bir kullanıcı grubunu etkilediği doğrulandı. Etkilenen kullanıcı grubu ilk olarak Windows N sürümlerini kullanan ve çeşitli medya özelliklerini devre dışı bırakmış olan Windows 11 kullanıcıları. Diğer etkilenenler ise Windows 11 için sürüm 23H2 ve 22H2 kullanan tüm kullanıcılardan oluşuyor.

Neyse ki, Microsoft bu sorunun farkına kısa sürede vardı ve bir çözüm üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda yapılan bir açıklamada, sorunun gelecek sürümlerden birinde düzeltileceğini duyuruldu.