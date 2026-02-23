Windows 11 Kullanıcıları Copilot'a İnternet Explorer Gibi Davranıyor

Yapay zeka teknolojileri adeta bir salgın gibi hızla yayılıyor. Öyle ki günümüzde yapay zeka teknolojisine sahip olmayan bir ürün ya da hizmet neredeyse yok. Ne yazık ki Microsoft da bunu yapan şirketlerden biri. Halihazırda OpenAI'ın yüzde 27'sine sahip olan teknoloji devi, kendi yapay zeka asistanı Copilot'u da Windows 11'in bir parçası haline getirmek için elinden geleni yapıyor. Ancak gelen bilgiler gösteriyor ki şirket ne yaparsa yapsın kullanıcılar Copilot'u bir türlü benimsemiyor.

Windows Kullancıları Copilot'u Benimsemedi

Microsoft, Windows 11'e yapay zeka teknolojisini entegre etmek için uzun zamandır çalışıyor. Şirketin bu doğrultudaki ilk hamlelerinden biri 2014'te tanıttığı Cortana oldu. Ancak Cortana bir türlü beklentileri karşılamadı ve Microsoft projenin fişini çekmek zorunda kaldı. Şimdi ise benzer bir süreç Copilot ile yaşanıyor gibi duruyor. Ancak sorun şu ki insanlar Copilot'un tam olarak ne olduğunu bile bilmiyor.

Özünde ChatGPT'nin tüm Microsoft ürün ve hizmetlerine entegre edilmiş bir versiyonu gibi çalışan Copilot, Windows kullanıcılarını kendine çekmekte zorlanııyor. Kullanıcılar, işletim sistemine entegre olan bu servis yerine ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka modellerini tercih ediyor. Öyle ki tüm yapay zeka sektörü korkunç bir büyüme gösterirken Microsoft'un Copilot'u kullanıcı sayısında bir artış yaşanmıyor.

Microsoft bu iddiayı reddetse de rakamlar şirket yerine konuşuyor. Buna göre Microsoft 365 ve Office 365 kullancılarının yalnızca yüzde 3,3'ü Copilot'un ücretli sürümünü kullanıyor. Kullanıcıların geri kalanı ya ücretsiz sürümü kullanıyor ya da tamamen Copilot'tan uzak duruyor. Ne yazık ki bu küçük kullanıcı grubu Microsoft'un yatırımlarının karşılığını vermiyor. Şirket sadece son çeyrekte yapay zeka yatırımlarına 37,5 milyar dolar harcadı. Peki kullanıcılar neden Copilot'u benimsemiyor?

Bildiğiniz üzere Copilot özünde ChatGPT tabanlı bir hizmet. Yani buradaki problem kalite değil. Temel problem Microsoft'un "çok çabalaması" ve yapay zeka teknolojilerini gereksiz alanlara bile entegre etmeye çalışması. Bu durum hem insanları kızdırıyor hem de Copilot'un yapay zekaların İnternet Explorer'ı gibi konumlandırılmasına yol açıyor. Şirketin bu problemleri nasıl aşacağı ise bilinmiyor.