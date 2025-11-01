Windows 11'de İlginç Hata: Görev Yöneticisi Virüs Gibi Çoğalıyor
Windows 11 için yayınlanan bir güncellemeden sonra enteresan bir hata ortaya çıktı. Görev Yöneticisi kendini tıpkı bir virüs gibi çoğaltmaya başladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Windows 11 için yayınlanan KB5067036 güncellemesi, Görev Yöneticisi'nin bozulmasına neden oldu.
- Güncellemeyi alan kullanıcıların bilgisayarında Görev Yöneticisi kapanmıyor.
- Görev Yöneticisi tekrar açılmaya çalışıldığında arka planda çalışan Görev Yöneticisi'nin sayısı da artıyor.
Windows 11 için yayınlanan bir güncellemeden sonra işletim sisteminde beklenmedik bir hata meydana geldi. KB5067036 kod adlı bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Görev Yöneticisi'ni kapatmaya çalıştığında aslında bu işlemin gerçekleşmediğini keşfetti. Dahası, kendini çoğaltarak arka planda çalışmaya devam ediyor.
Windows 11'de Görev Yöneticisi Kendini Kopyalıyor
Windows 11 için yayınlanan isteğe bağlı güncelleme KB5067036, kritik bir hatayı beraberinde geldi. Kullanıcılar Görev Yöneticisi'ni kapatmaya çalıştığında arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu uygulamayı tekrar açıp kapatmak gibi işlemler ne kadar çok tekrarlanırsa arka planda da o kadar fazla Görev Yöneticisi çalışıyor.
Bilindiği üzere Görev Yöneticisi tıpkı diğer uygulama ve hizmetler gibi belirli oranda kaynak tüketiyor. Arka planda bu uygulamadan ne kadar fazla olursa CPU ve RAM kullanım oranı da o kadar yüksek oluyor. Bu da oyun oynayanların FPS (Saniyedeki Kare Sayısı) düşüşü yaşamasına, video düzenleme ile uğraşanların render alırken uzun bir süreç ile karşılaşması ve hatta video izlemek isteyenlerin görüntüleri istediği gibi yüksek kalitede oynatamaması gibi performans sorunlarına yol açabiliyor.
Sorunu sadece tek belirli kullanıcılar yaşamıyor, güncellemeyi alan herkeste meydana geliyor. Bu durum, Microsoft'un zaman kaybetmeden harekete geçmesini sağladı. Şirket, arka planda birden fazla kalıcı Görev Yöneticisi'nin çalışmasına neden olup sistem kaynaklarını gereksiz yere tüketen bu sorunun farkında olduğunu ve çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Teknoloji devi, geçici bir çözüm yolu olarak Görev Yöneticisi'nin tüm kopyalarını kapatmak için "X" seçeneğine basmak yerine Görev Yöneticisi üzerinden uygulamanın üzerine sağ tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğine basılmasını önerdi. Sadece tek bir komutla Görev Yöneticisi'nin tüm kopyalarını kapatmak isteyenler ise aşağıda yer alan adımları takip edebilir.
- Windows + R kısayolunu kullanarak Çalıştır'ı açın.
- "Aç" kısmına "cmd" yazın ve Control + Shift + Enter tuşuna basın.
- Uyarı penceresi açıldıktan sonra "Evet" seçeneğine basarak Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırmayı kabul edin.
- Komut satırına tırnaklar olmadan "taskkill /im taskmgr.exe /f" yazın.
- Enter tuşuna basın.
- Komut İstemi'ni kapatın.
Güncellemeyi henüz almadıysanız bu yöntemlerden hiçbirine ihtiyacınız yok. Bunlarla uğraşmak zorunda kalan diğer kullanıcıların arasına katılmamak için KB5067036 güncellemesini yüklemekten kaçınmanız tavsiye edilir.