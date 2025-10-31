WhatsApp'tan Yıllar Sonra Bir İlk! Apple Kullanıcıları Çok Sevinecek
WhatsApp, yıllar sonra beklenmedik bir adım atarak Apple Watch'a özel bir uygulama geliştiriyor. Test aşamasındaki uygulama, temel özellikleri sunacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp, Apple Watch için özel bir uygulama üzerinde çalışıyor.
- Mesajlaşma uygulamasının bu versiyonunda WhatsApp'ın temel özellikleri kullanılabilecek.
- Apple Watch'tan mesaj gönderilebilecek, emoji ile tepki verilebilecek ve çok daha fazlası yapılabilecek.
WhatsApp, Apple kullanıcılarının çok seveceği bir adım atıyor. Bu adım sayesinde Apple Watch'ta sorunsuz bir şekilde mesajlaşmak mümkün hâle geliyor. Şimdiye kadar Apple Watch için özel bir uygulama sunmayan WhatsApp, bu konuda bir yeniliğe giderek kullanıcıların temel özelliklere doğrudan erişmesine imkân tanımaya başlıyor.
Apple Watch'a Özel WhatsApp Uygulaması Geliyor
Apple Watch için geliştirilen özel WhatsApp uygulaması, en azından başlangıç için tamamen bağımsız bir şekilde çalışmayacak. Wear OS versiyonunda olduğu gibi iPhone ile eşleştirilmiş olması gerekecek ve iPhone'un da saatin yakınlarında olmasına ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla iPhone'unuzu evde bırakıp çıktığınızda saatinizi kullanarak arkadaşlarınızla mesajlaşamayacaksınız.
En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ın Apple Watch versiyonu, kullanıcılara doğrudan bileğindeki saat ile mesaj gönderme ve tepkilerle yanıt verme imkânı sunacak. Ayrıca kendisine gönderilen görselleri de görüntüleyebilecek. Böylece neredeyse eksiksiz bir mesajlaşma deneyimi elde edecek. Üstelik uygulamayı kullanmaya başlamak da aşırı kolay olacak.
iPhone ve Apple Watch'ı bağlamak için herhangi bir QR kod taraması gibi işlemlere gerek olmayacak. Cihazlar arasında otomatik olarak bağlantı kurulacak. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde gelen mesajlara göz atmaya başlayabilecekler. En son mesajları incelemenin yanı sıra sesli mesajlar da gönderebilecekler. Ayrıca emoji kullanabilecek, sesi yazıya dökerek mesaj gönderebilecekler.
Uygulama şu an sadece TestFlight aracılığıyla en son beta güncellemesini alan kullanıcıların erişimine açık ve çalışabilmesi için en az WatchOS 10.0 gerekiyor. Tüm Apple Watch kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İlerleyen haftalarda bu gelişme ile ilgili WhatsApp tarafından duyuru yapılması bekleniyor.
WhatsApp'a Facebook'un 14 Yıllık Özelliği Geliyor! İşte İlk Görseller
WhatsApp, uygulamaya Facebook'un 2011 yılında kullanıma sunduğu kapak fotoğrafı özelliğini getiriyor. Herkes kendi kapak fotoğrafını seçebilecek.
Bu arada WhatsApp, kanal yöneticilerinin kendi kişi listesindekileri kanallarını takip etmeye davet etmelerini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Yöneticiler, hangi kişileri davet etmek istediğine tek bir yerden karar verebilecek. Davet gönderilen kişiler ise onay vermeleri hâlinde kanalı takip etmeye başlayacak.