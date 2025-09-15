Bu Yenilik Herkesin Hoşuna Gidecek! Yeni Windows 11 Özelliği Ortaya Çıktı

Günümüzde neredeyse her evde internet bağlantısı bulunuyor. Bu bağlantının en kritik unsuru ise hiç şüphesiz hız. Çünkü kullanıcılar aboneliklerini seçerken belirli bir hız paketi tercih ediyor ve buna göre ücret ödüyor. Hal böyle olunca da ödenen paranın karşılığında gerçekten vaat edilen hızın alınıp alınmadığı merak konusu oluyor. Bu noktada da genellikle internet hız testi platformlarına başvuruluyor.

Microsoft ise Windows 11 için kullanıcıların herhangi bir web sitesine girmeden doğrudan işletim sistemi üzerinden hız testi yapabilmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Peki bu yenilik nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar...

Windows 11 için İnternet Hız Testi Özelliği Yolda

Windows 11’in test sürümlerinde ortaya çıkan bu yenilik sayesinde kullanıcılar, internet hızını doğrudan Görev Çubuğu üzerinden ölçebilecek. Üçüncü taraf uygulamalara ya da web sitelerine ihtiyaç duyulmadan yapılabilecek bu işlem, sistem tepsisindeki ağ simgesine sağ tıklandığında beliren menüden hız testi seçeneğiyle erişilebilecek. Ayrıca Wi-Fi hızlı ayar paneline eklenen yeni bir buton da aynı işlevi görecek.

Şimdilik yalnızca Insider Dev ve Beta kanallarında yayınlanan önizleme sürümlerinde yer alan bu özellik, henüz genel kullanıma açılmış değil. Tüm kullanıcılara sunulmasının ise birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Bu özelliğin özellikle internet bağlantısında sorun yaşayan kullanıcılar için faydalı olacağı düşünülüyor. Çünkü hız testi sayesinde yaşanan problemin servis sağlayıcı kaynaklı mı yoksa yerel ağdan mı kaynaklandığı çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows 11 üzerinden internet hız testi yapma özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.