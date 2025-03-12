Windows 11 Uygulamalarınız Açılmıyorsa Sorumlusu NVIDIA Olabilir

Windows 11 yine bir çakışma sorunu ile gündemde. Ortada geçici çözümler var ancak kullanıcılara pek de yeterli gelmiyor. Zira Windows 11 kaynaklı kronik arızalardan sıkılmış durumdalar—tabii bu sefer tek suçlu Microsoft olmayabilir. Görünen o ki NVIDIA da işin içinde.

Microsoft'un Windows 11 Insider Programı kapsamında Canary güncellemesi paylaşılmıştı. Ardından D3D9.dll dosyası kaynaklı çökmeler meydana gelmeye başladı. Yaşanan çökme, oyunlardan tarayıcılara kadar birçok uygulamanın açılmasını engelliyor ve kullanıcı yorumlarına bakılırsa, bu sorun NVIDIA GPU'ları ile doğrudan bağlantılı olabilir.

Peki Windows 11 ve NVIDIA GPU'lar neden çakışıyor?

NVIDIA Kanadında Durumlar Parlak Değil

Son zamanlarda NVIDIA da pek iyi haberlerle anılmıyor. Yanma vakaları, plastik poşet gibi alevlenip eriyen güç konektörleri, eksik ROP'lar ve 32-bit tabanlı sistemlerde PhysX'in devre dışı bırakılması gibi teknik sıkıntılar zaten markayı zorlarken, şimdi de Windows 11'in yeni sürümleriyle yaşanan uyumsuzluk gündemde. Özellikle Windows 11 Canary mimarisinin 27802 ve 27808 numaralı yapıları bu sorundan en çok etkilenen sürümler olarak dikkat çekiyor.

Hata, aşağıdaki uygulamaların açılmamasına sebep oluyor:

Steam, Epic Games gibi oyun platformları ve dahi oyunları

Bazı tarayıcılar ve web siteleri

PowerPoint gibi Office uygulamaları

Çalışmak için DirectX 9'a ihtiyaç duyan her şey

Microsoft başlangıçta bu hatayı kısa sürede çözeceğini düşündü ve bir tamir güncellemesi yayınladı. Ancak bu bile sorunun çözülmesi için yeterli gelmedi. Şirketin mühendislerinden Jennifer G, şöyle bir açıklamada bulundu:

Sabrınıza müteşekkiriz. Hatanın halen devam ettiğini biliyoruz. Şu an çözüm bulmak için uğraşıyoruz, o zamana kadar 27808 sürümü kullanıcıları için hata devam edecek.

D3D9.dll Hatası Çözümü

Şu an hatanın resmi bir çözüm yaması yok. Bu sebeple kendiniz şu adımları takip ederek geçici çözümler üretebilirsiniz—şayet Microsoft'un çözümü de bu yönde:

1. Nvidia GPU'yu Devre Dışı Bırakın (Güvenli Yöntem)

Aygıt Yöneticisi'ni açın

Ekran bağdaştırıcıları bölümünden Nvidia GPU’yu bulun

Sağ tıklayın ve "Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin

Bunu yaparsanız sorun çözülebilir ancak oyun performansı büyük ölçüde düşebilir. İlaveten GPU isteyen işlemler yavaşlayacaktır.

2. Eski D3D9 DLL Dosyalarını Kullanmak (Riskli Yöntem)

Eğer Nvidia GPU'nuzu devre dışı bırakmak istemiyorsanız, eski, stabil bir Windows sürümünden alınmış D3D9.dll dosyalarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:

PowerShell'i yönetici olarak açın

Aşağıdaki komutları girerek dosyaların kontrolünü alın:

bash

Kopyala

Düzenle

takeown /f C:\Windows\System32\d3d9.dll

takeown /f C:\Windows\SysWOW64\d3d9.dll

Daha sonra önceki bir Windows mimarisinden alınmış çalışır durumdaki D3D9.dll dosyalarını yerine koyun

Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: Yanlış bir dosya kullanırsanız sistem çökebilir ve Windows yeni bir güncelleme aldığında dosya tekrar bozulabilir.

3. Windows Sürümünü Geri Almak (En Güvenilir Çözüm)

Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Kurtarma menüsüne gidin

"Önceki Windows sürümüne geri dön" seçeneğini seçin

Bu yöntem sorunu tamamen ortadan kaldırır ancak eğer başka nedenlerle yeni Windows sürümüne ihtiyacınız varsa bu sizin için en iyi seçenek olmayabilir.