Windows 11 Not Defteri Tasarımı Sızdırıldı!

Bir Microsoft çalışanı tarafından yanlışlıkla paylaşıldığı iddia edilen görüntüler ile Windows 11 not defteri tasarımı gün yüzüne çıktı. Windows işletim sisteminin en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Notepad'in bu yılın içinde büyük bir değişime uğraması bekleniyor.

Windows 11'in "Not Defteri" uygulamasının yeni tasarımı, Microsoft bünyesinde yer alan bir çalışan tarafından yanlışlıkla Twitter'da paylaşıldı. Kullanıcılar söz konusu tasarımla ilgili ekran görüntülerini aldıktan sonra paylaşmış olduğu bütün ekran görüntülerini sildi. Aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere not defteri Windows 11'de Fluent Design ile güncelleniyor. Bu da onu yuvarlak köşelere sahip, daha basit ve göze hoş gelen bir uygulama yapıyor.

Uygulamanın değişen tasarımı ile yapılan başka bir yenilik de simgeler ve animasyonlar gibi görünüyor. Yapılan değişiklikler arasında uygulamanın arka planını Windows 11 kişiselleştirme ayarlarına uygun hale getirecek bir değişiklik de yer alıyor. Microsoft'taki geliştiricilere göre bu özellik uygulama birden fazla kez açıldığında açık uygulamaları ayırt etmeye yardımcı olabilir.

Windows 11 Not Defteri Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Genel olarak bakılacak olduğunda not defterinin artık çok daha sade olduğu görülüyor. Dosya ve düzenleme kısımlarına hala sahip. Sızıntıya bakıldığında uygulamanın aldığı yeni bir özellik yok gibi görünüyor fakat Microsoft, Notepad uygulaması için yeni bir ayarlar sayfası üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Ayarlar sayfasında yer alan seçeneklere göre uygulamanın temasını değişmek mümkün olacak. Buradan yola çıkarak Notepad kullanıcıları eğer isterse not defterini karanlık modda kullanabilecek. Bu ayarlara başvuran kullanıcılar, karanlık ve aydınlık mod arasında doğrudan geçiş yapabilecek.

Yazı tipi ayarları (boyut, stil vb. dahil) da ayarlar sayfasından yapılabilecek. Ayrıca belirli dosyaları açarken sorunlarla karşılaşacak olursanız klasik ve modern dosya düzenleme seçenekleri arasında geçiş yapabileceksiniz.

Windows 11 not defteri tasarımı üzerinde yapılan değişiklikler, otomatik olarak kullanıma sunulacaktır. Bu, yeni tasarıma ve seçeneklere sahip olmak ve not defterinin yenilenmiş halini kullanmak için Windows 11 özellik güncellemelerini içeren güncellemeleri beklemenizin gerekmediği anlamına geliyor.

Siz yeni tasarım ve kullanıcılara sunulan yeni seçenekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.