Windows 11 Oyun Performansını Düşürüyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, büyük bir sorun ile gündeme geldi. AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 11 oyun performansını olumsuz yönde etkiliyor. Soruna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Windows 11 Oyun Performansını Olumsuz Etkiliyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini 5 Ekim 2021 tarihinde yayımladı. Yeni işletim sisteminde büyük bir sorun ortaya çıktı. AMD tarafından yapılan açıklamada, yeni işletim sisteminin AMD Ryzen işlemcisine sahip olan bilgisayarların performansını düşürdüğü belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu performans düşüşünden yalnızca belirli video oyunları etkileniyor. Bazı oyunlarda yüzde 5'e varan performans düşüşü yaşanırken e-spor turnuvaları düzenlenen popüler video oyunlarında yüzde 15'e kadar performans düşüşünün gerçekleştiği açıklandı.

Windows 11'de yaşanan sorun, L3 önbellek gecikme süresinin artmasından kaynaklanıyor. AMD şirketi, Windows 11'in L3 önbellek gecikme süresini üç kat arttırdığını ifade etti. Bilgisayarda yüklü olan programlar, oyunlara kıyasla söz konusu sorundan daha az etkileniyor.

Yeni işletim sisteminde yaşanan ikinci sorun 65W TDP değerinin üzerinde çalışan 8 çekirdekli Ryzen işlemcileri önemli ölçüde etkiliyor. Bu sorunlar yalnızca Windows 11 tarafından desteklenen işlemciler için geçerli fakat desteklenmeyen işlemciler de performans düşüşü sorunundan etkilenmiş olabilir.

AMD ve Microsoft, yeni işletim sisteminde yaşanan performansı olumsuz yönde etkileyen sorunu çözmek için bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellemenin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor fakat AMD, güncellemenin bu ay içerisinde yayımlanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

TPM: TPM 2.0

Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

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