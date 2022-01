Windows’a 3D Emojiler Geliyor!

Mesajlarımızı zenginleştirmek, duygu durumumuzu bildirmek ve sohbetlerimizi daha eğlenceli hale getirmek için emojiler harika birer uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Emoji dünyası her geçen gün genişliyor hatta genişlemekle kalmıyor farklı boyutlara geçiş yapıyor. Öyle ki, artık Microsoft’a 3D emojiler geliyor.

Geçtimiz yıl, Windows 11 için 3D emoji söz veren Microsoft, pek çok kullanıcıyı bu vaadiyle heyecandırmış olsa da , 3 boyutlu emojileri sunamadı ve mevcut kullanıcılar 2D emojiler ile yetinmek durumunda kaldı. Ortaya atılan 3D emojinin açıklama dahi yapılmadan yeni sürüme eklenmemiş olmasının nedeni, 2D tasarımın birden çok uygulamada daha iyi çalışmasıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından yapılan açıklama, 3D emojinin üzerinde çalışıldığı ortaya atıldı. Aynı zamanda, Windows’ta Microsoft’un 3D emojisi gerçek olmadan önce, üzerinde çalışılması gereken bazı teknik sınırlamalar bulunduğu belirtilmekte.

Microsoft çalışanı Nando Costa, geçen gün Microsoft’un emoji sistemi için yeni bir blog yazısı yazdı ve şirketin 2020 hackathon’undan sonra 3D’ye geçişini detaylandırdı. Ayrıca, Windows 11’de 3D emoji isteyen birinin tweetine yanıt veren Costa, terli gülen emojiyi alıntılayarak “Bunun üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Pre-project, definite 2. 🤣

Mid-project, definite 5. 🤨

Post-project, definite 6. 🥵



Which new @Windows 11 emoji are you? Tag your team. 😂#Windows11 #Emojis pic.twitter.com/aJalDopqKL