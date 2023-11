Windows Artık iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve PC'lerde Uygulama Olarak Kullanılabilir! Peki Nasıl?

Microsoft, iOS, iPadOS, macOS, Windows ve web tarayıcıları için bir Windows uygulaması oluşturdu. Uygulama temel olarak önceki Windows 365 uygulamasını alıyor ve onu uzak bir bilgisayardan, Azure Sanal Masaüstü'nden, Windows 365'ten, Microsoft Dev Box'tan ve Microsoft'un Uzak Masaüstü Hizmetleri'nden Windows'un bir kopyasını yayınlamak için merkezi bir sisteme dönüştürüyor.

Microsoft, Windows uygulaması aracılığıyla birden fazla monitörü, özel ekran çözünürlüklerini ve ölçeklendirmeyi ve web kameraları, depolama aygıtları ve yazıcılar gibi çevre birimleri için aygıt yeniden yönlendirmesini de destekliyor.

Windows uygulaması aynı zamanda Microsoft'un iş hesapları yelpazesiyle de sınırlı. Microsoft şimdilik bir iş Microsoft hesabı aracılığıyla Windows uygulamasına erişilebileceğini söylüyor ancak bu durum ileride değişebilir.

what’s the future of Windows? Well, Microsoft has released a Windows App that lets you stream Windows 365 to an iPhone, iPad, Mac, PC, or browser. It doesn’t support consumer accounts yet, but that feels inevitable at this point https://t.co/KeUN1JYn08 pic.twitter.com/wdfW3bTbWM