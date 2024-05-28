Windows PC'lere Sevindiren Bir Özellik Geliyor: Fotoğraflardan Metin Kopyalanabilecek!

Microsoft Phone Link'in yakın zamanda çıkması beklenen yeni sürümü sayesinde Android telefon ile senkronizasyon yapıldığı zaman görsellerdeki metinlerin seçilip kopyalanması Windows bilgisayarlarda mümkün hale gelecek.

Özelliğin şu anda Release Preview Insider sürümlerinde kullanıma sunulduğu görülüyor. Belli bir kesime sunulmuş olması özelliğin yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacağına işaret ediyor.

Windows PC'lerde Fotoğraf İçinden Metin Seçilebilecek

Windows bilgisayarlarda "Telefon Bağlantısı", telefonlarda ise "Windows Bağlantısı" sayesinde arama, mesaj, bildirim ve görüntülerin senkronize eidlmesi ile birlikte Android telefonlardaki tüm bu durumlar Windows bilgisayarlarda da görüntüleniyor.

Bunlara ek olarak bildirim, mesaj ve aramalar Bluetooth üzerinden senkronize edildiği zaman iOS cihazlarla da Windows Bağlantısı gerçekleştirilebiliyor. Yeni bir güncelleme ile bu özellik daha geniş ve özel imkanlara erişebilmenin önü açacak.

Geçen sene Phone Link üzerinden bildirim alındığı zaman metinleri bilgisayar üzerinden kopyalamak mümkün oluyordu. Ekran Alıntısı Aracı sayesinde telefonlara gelen fotoğraflarda yer alan metinleri kopyalamak da mümkün hale gelmeye başladı.

Beta sürümde olan özellik üzerinden test yapıldığı zaman OCR ile iyi sonuç alındığı görünüyor ancak Samsung ve Apple'ın metin çıkarıcısından daha fazla hatayla karışılaşıldı. Uzun metinler için cihazlar arası kopyalama ve yapıştırmayı etkinleştirmek daha iyi sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Özellik şu an test aşamasında ama mevcut hataların da düzeltilmesi ile birlikte yakın zamanda tüm Windows kullanıcılarına sunulması bekleniyor.