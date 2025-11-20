Microsoft, Herkesin Sinirini Bozan Windows Hatasını Tarihe Gömüyor!

Teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce düzenlenen Ignite 2025 etkinliğinde Windows işletim sistemleri için geliştirdiği yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, özellikle halka açık yerlerde kullanılan ekranlar için tasarlanan "Digital Signage" isimli yeni Windows modunu resmen tanıttı. İşte detaylar!

Halka Açık Ekranlarda Mavi Ekran Hatasının Önüne Geçilecek

Neredeyse hepimiz, hastaneler veya devlet daireleri gibi yerlerde, Windows işletim sistemiyle çalışan bilgi panellerinin mavi ekran hatasıyla karşılaştığı anlara tanıklık etmişizdir. Bu durum kişisel bilgisayarlarımızda da zaman zaman yaşansa da özellikle halka açık alanlarda bu tür hataların görülmesi, geçmişte Microsoft'un sıklıkla eleştirilmesine neden olmuştu.

Yapılan açıklamaya göre yeni Digital Signage modu tam da bu noktada şirketin imdadına yetişerek mavi ekran hatalarının uzun süre görüntülenmesini engelleyecek. Yöneticiler, bu modu aktifleştirdiğinde halka açık ekranlarda bir bir hata belirmesi durumunda bu hata uyarısı sadece 15 saniye boyunca panellerde kalacak.

Peki ya sonra? Microsoft, 15 saniye sonunda ekranların tamamen kararacağını ve yönetici cihaza müdahale etmeye başlayana kadar tekrar açılmayacağını belirtiyor. Ayrıca bu özellikğin kamuya açık ekranlarda karşılaşılan diğer hata bildirim pencerelerinin de aynı şekilde 15 saniye sonra kaybolmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte şirket bu yeni modun bilgisayarları yalnızca belirli bir uygulamayı veya sınırlı bir dizi işlevi çalıştırmaya kilitleyen Kiosk Modu ile ilgili olmadığının altını çiziyor. Kiosk modu genellikle havaalanı, check-in makineleri veya self-servis ödeme noktaları gibi etkileşimli cihazlarda kullanılırken, Digital Signage modu ise hastanelerdeki randevu panelleri gibi etkileşimli olmayan bilgilendirme ekranları için kullanılacak.

Unutulmaz Mavi Ekran Hataları

Yıllar içerisinde halka açık dijital ekranlarda beliren pek çok mavi ekran hatasına şahit olduk. Bunların en akılda kalıcılarından biri, 2008 Pekin Olimpiyatları açılış töreninde projeksiyon ekranında aniden beliren uyarıydı.

Bunun yanı sıra 2024 yılında, hatalı bir CrowdStrike güncellemesi dünya çapında büyük bir Windows sistem kesintisine neden olmuştu. Kesintinin ardından bankalar, havayolları, televizyon yayıncıları ve havalimanları dahil olmak üzere birçok kurumdaki cihazlar aynı anda mavi ekran hatası vermişti.

Microsoft, özellikle bu tür büyük çaplı hata krizleri için nisan ayında yepyeni bir kurtarma modunu da kullanıma sundu. Quick Machine Recovery adı verilen bu mod ile birlikte bozulan Windows 11 gibi sistemleri artık uzaktan kurtarılabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.