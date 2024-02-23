Windows'tan Büyük Atılım: Fotoğraflarda İstenmeyen Nesneler Artık Silinebilecek!

Google ve Samsung'un yapay zeka ile fotoğraf düzenleyebildiği zaten biliniyordu. Bu aileye Windows da eklendi.

Microsoft, Windows fotoğraflar uygulamasıyla beraber gelen üretken silme özelliğini kısa zaman önce duyurdu. Bu özelliği kullanarak insanlar fotoğraf karesinde istemsiz çıkan insanları ve hatta insan/hayvan üzerindeki aksesuarları bile silebiliyorlar.

Windows Çalışmalara Devam Ediyor

Bu özellik yepyeni olmasa da, kullanıcılar üretken silme özelliğini kullanmak için yeni bir Pixel veya Galaxy satın almak zorunda kalmayacaklar.

Windows bununla kalmayıp bu özelliğin sadece Windows 11'de değil Windows 10'da da kullanılabileceğini açıkladı.

Üretken silme özelliğini kullanmak oldukça kolay. Sürüm, size bir silgi ikonu gösteriyor, onu kullanarak istenmeyen yerleri seçmeniz yeterli. Bu sayede memnun kalacağınız fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Ne yazık ki bu özellik şimdilik yalnızca Microsoft Insider'lara açık halde. Bununla ilgili şöyle bir açıklama gerçekleştirdiler:

''Bu güncelleştirme, bugün tüm kanallarda Microsoft üyelerine dağıtılıyor. (Sürüm Önizleme Kanalındaki Windows 10'daki Windows Insider'lar dahil). Uygulamanızı 2024.11020.21001.0 veya üzeri sürüm numarasına güncellediğinizden emin olun."

Şirketin blog gönderisinde, yapay zekayla düzenlenen fotoğrafların meta verilerle mi yoksa filigranlarla mı geleceği yazmıyor; böylece bunları düzenlenmemiş olanlardan ayırt edebilirsiniz.