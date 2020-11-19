Windows İçin Güvenlik Çipi Microsoft Pluton Tanıtıldı

Windows güvenlik çipi Microsoft Pluton duyuruldu: Xbox'ın saldırıya uğramasını önlemek için Microsoft ve AMD'nin birlikte geliştirdiği bir teknoloji olan Pluton, artık CPU'lar aracılığıyla Windows PC'lere geliyor.

Geçtiğimiz gün Microsoft tarafından duyurulan yeni güvenlik çipi Microsoft Pluton, AMD, Intel ve Qualcomm Technologies ile uyumlu olacak. Güvenilir Platform Modülünün (TPM) tehlikeye girme olasılığını büyük ölçüde ortadan kaldıran yeni güvenlik işlemcisi, saldırganların sisteme erişimini daha zor hale getirecek.

Bilmeyenler için TPM, bilgisayardaki bir dizi kritik işlevi yöneten güvenlik kökünü oluşturur. Örneğin Windows'un BitLocker disk şifreleme sistemi TPM'yi kullanır. Microsoft'tan yapılan açıklamada ayrıca Microsoft Pluton güvenlik çipi şu şekilde özetlendi:

"En büyük silikon iş ortaklarımızla birlikte, müşterilerimizin bugün ve gelecekte korunmasına yardımcı olmak için Windows güvenliği için yeni bir vizyon duyuruyoruz. Önde gelen silikon üreticileri AMD, Intel ve Qualcomm Technologies ile işbirliği içinde Microsoft Pluton güvenlik işlemcisini tanıtıyoruz. Xbox ve Azure Sphere'e öncülük eden bu çip; bulut güvenlik teknolojisi ile gelecekteki Windows PC'lere daha fazla güvenlik getirecek."

Windows güvenlik çipi Microsoft Pluton nedir?

Microsoft Pluton içeren Windows cihazları; kimlik bilgilerini, kullanıcı kimliklerini, şifreleme anahtarlarını ve kişisel verileri korumak için Pluton güvenlik işlemcisini kullanacak. Bu bilgiler, bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım yüklenmiş veya bilgisayar fiziksel olarak tamamen ele geçirmiş olsa bile Pluton'dan çalınamayacak.

Microsoft Pluton ayrıca Güvenli Donanım Şifreleme Anahtarı (SHACK) teknolojisine sahip. Bu, güvenlik kilidinin korumalı donanımın dışında açığa çıkmamasını sağlıyor. Pluton'un kendi ürün yazılımı ayrıca Windows istemcilerine benzeri görülmemiş bir güvenlik seviyesi sunabiliyor.

Microsoft'un yeni güvenlik ürünü, büyük ölçüde 2013'ten beri Xbox konsollarında kullanılan güvenlik sistemi tasarımına dayanıyor (Xbox Series X dahil). Pluton işlemciler doğrudan CPU üzerine entegre edilecek ve BitLocker veya System Guard gibi teknolojilerin dayandığı en önemli API'lerle çalışacak.

Microsoft yeni çipini AMD, Intel ve Qualcomm ile birlikte geliştirdiği için neredeyse tüm yeni Windows bilgisayarlarda olacak gibi gözüküyor. Windows Güncellemeler sayesinde entegrasyonu sağlanacabilecek yeni güvenlik çipi, 2021'le birlikte daha güvenilir bir Windows'u oluşturacak.