Windows'a Kullanıcıların Tüylerini Diken Diken Edecek "Recall" Özelliği Geliyor

İlk etapta Windows Insiders kullanıcılarına sunulacak olan, Microsoft'un nicedir ertelediği Recall özelliği için yeşil ışık yandı, yakında geliyor. Tabii onunla birlikte endişeler de geliyor. Zira Recall; temel olarak Copilot Plus donanımlı bilgisayarlarda yapılan işlemlerin ekran görüntülerini arka planda yakalayıp kaydedebilen bir sistem.

İlk bakışta kulağa kullanışlı gelse de bu durum bazı kullanıcılar için oldukça ürpertici olabilir. Amaç burada kullanıcıların geçmişte yaptıkları işlemleri kolayca bulabilmesini sağlamak ama güvenlik uzmanları, Recall'un ilk tanıtımından itibaren veri gizliliği konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu.

Teknoloji Dünyası Recall'a Karmaşık Tepkiler Veriyor

Şimdilik yalnızca Windows Insider programındaki kullanıcılarla test edilen bu özellik, görünüşe göre Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje. Aslında Recall, geçen yıl Copilot Plus PC'lerle birlikte piyasaya sürülmek istenmişti.

Son anda yapılan geri çekilmeler sonrası Ekim 2024 hedefi de rafa kaldırıldı. Ardından Kasım ayında, sadece Qualcomm destekli bilgisayarlarda sınırlı bir önizleme yayınlandı.

Testler birkaç hafta boyunca devam etti ve kullanıcılardan karışık yorumlar aldı. Teknoloji dünyası Recall'u her ne kadar zekice ve kullanışlı olarak nitelendirse de tüyler ürpertici olduğuna da parmak basmadan geçemedi.

Recall Özelliği İsteğe Bağlı Olacak

Microsoft, Recall'un yalnızca kullanıcının izniyle etkinleştirildiğini ve ekran görüntüsü kaydetme özelliğinin istenildiği an durdurulabileceğini özellikle vurguluyor. Ancak buna rağmen, geçmişte yaşanan iki büyük erteleme göz önüne alınınca Recall'ın halen güvenilir bir limana oturtulamadığını açıkça görüyoruz.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Recall'un 2025'in ilerleyen aylarında daha geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

Her ne kadar güçlü ve yardımcı bir araç gibi dursa da, bilgisayarda yapılan her şeyi ekran görüntüsüyle kayıt altına alan bir sistemin hayatımıza ne kadar dahil olmasını istediğimiz sorusu gündemde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sistemi kullanmaktan çekinir miydiniz? Yorumlarda buluşalım.