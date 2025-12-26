Windows Phone Efsanesi Geri mi Dönüyor? Hayranlardan Microsoft'a Çağrı

Microsoft'un Windows Phone projesinin fişini çekmesinin üzerinden neredeyse on yıl geçti. Şirket, 2017'de akıllı telefon üretimini durdurdu ve 2020'de Windows 10 Mobile işletim sistemi için son güvenlik güncellemesini yayınladı. Ancak teknoloji tutkunları Microsoft'un Windows Phone'u geri getirmesi için harekete geçti.

Windows Phone'un Dönüşü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Microsoft'un Windows Phone'u geri getirmesini isteyen tejnoloji tutkunları, Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kullanıcılar, başarısız olmuş işletim sisteminin modern bir arayüzle ve yeni özellikler eklenmiş şekilde geri gelmesini istiyor.

Talep edilen özellikler arasında Copilot yapay zeka desteği ve geniş uygulama desteği yer alıyor. Ki Windows Phone'un en büyük eksiğinin uygulama desteği olduğunu düşünürsek bu oldukça normal. Kampanyanın arkasında ise oldukça mantıklı bir motivasyon var.

Teknoloji tutkunları, iOS ve Android'in domine ettiği pazarda sadelik, üretkenlik ve kullanıcı seçimine odaklanan üçüncü bir ekosisteme ihtiyaç olduğunu savunuyor. Biz bu içeriği hazırladığımız esnada 736 kişi Windows Phone'un geri dönmesi için imza atmıştı.

Eğer siz de Windows Phone'un geri dönmesini istiyorsanız, Change.org üzerinden herhangi bir bedel ödemeden imza atabilirsiniz. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Microsoft'un bu isteği gerçekleştirme zorunluluğu yok. İmza kampanyası sadece talebi göstermeyi amaçlıyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bir süre önce yaptığı bir açıklamada Windows Phone projesinden erken vazgeçildiğini açıklamıştı. Kim bilir belki de imza kampanyası aklı hala bu projede kalan CEO'nun harekete geçmesine neden olabilir.