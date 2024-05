Eski PC'lere Yeni Windows Özelliği Müjdesi!

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan gelişmelerinden birisi de ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığı, yapay zeka yetenekleri ile öne çıkan Copilot Plus PC markası oldu. Microsoft yeni Surface bilgisayarlarını ve diğer üreticilerin ARM tabanlı bilgisayarlarını Copilot Plus PC adı altında kullanıcılara sundu.

Bu etkinlikte tanıtılan özelliklerden Windows Recall ise bazı kullanıcılara vay canına dedirtirken, bazılarının büyük tepkilerine neden oldu. Bu özellik yaptığınız tüm işlemlerin ekran görüntüsünü alarak yapay zeka ile tarıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda arama yaparak geri dönmenizi sağlıyor.

Evet çok güzel bir özellik gibi görünüyor fakat tepki gösterilmesinin ana sebebi; Gizlilik. Microsoft tüm ekran görüntülerinin sadece bilgisayarda saklandığını belirtiyor olsa da, birçok kullanıcı ve kurum yapılan işlemlerin ekran görüntüsünün alınmasını güvenli bulmuyor.

Güvenlik tartışmalarını bir kenara bıraktığımızda, Microsoft bu özellik için belirli sistem gereksinimleri olduğunu açıkladı. Fakat geliştiriciler, Windows Recall özelliğini eski bir bilgisayarda çalıştırmayı başardı.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight



Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1