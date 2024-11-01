Microsoft, Windows 10 Kullanıcılarından Ekstra Ücret Alacak

Geçtiğimiz yıl Windows 10 için büyük güncellemelere son verdiğini duyuran Microsoft, sürpriz bir kararla Windows 10’un beta programını yeniden açarak yeni özellik ve iyileştirmeler test etmeye başladı.

Söz konusu adım, Windows 10'un güncellemesiz de güçlü kalmasını sağlayacak bir adım.

Güvenlik Güncellemeleri İçin Yıllık Ücret 30$

Buna göre Microsoft, Windows 10 için ekstra güvenllik güncellemelerini ev kullanıcılarına yıllık 30 dolarlık ücretle sunacak.

Windows 10 desteği 14 Ekim 2025’te kesilecek, ancak kullanıcılar ücret mukabilinde yıllık Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri (ESU) satın alabilecekler.

Şirketler İçin Farklı Ücret Politikası

ESU maliyetleri işletmeler için farklı işleyecek. Buna göre işletmeler:

Bir yıl için 61 dolar.

İkinci yıl için 122 dolar.

Üçüncü yıl için 244 dolar.

Ancak bireysel kullanıcılar yalnızca tek yıl ESU'dan yararlanabilecek.

Microsoft'un pazarlama sorumlusu Yusuf Mehdi durumu şöyle özetliyor:

Kayıtlı bilgisayarlar, Windows 10 için Kritik ve Önemli güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek; ancak yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve teknik destek artık Microsoft tarafından sunulmayacak.