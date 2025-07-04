Zararsız Sandığınız WinRAR Tehlike Saçıyor! Silmek İsteyebilirsiniz

Hemen hemen her Windows tabanlı bilgisayarda bulunan gözbebeği sıkıştırma uygulaması WinRAR; bunca yıl hem basit oluşu, hem de tamamen ücretsiz sunduğu servisiyle gündeme düşünüyordu. Muhtemelen internet tarihinde korsan versiyonu aranmasına gerek kalmayan tek uygulama WinRAR oldu. 1995 yılından bu yana hayatımızda olan sıkıştırma uygulaması, bu defa beklenmedik ve bir o kadar da ciddi bir güvenlik açığıyla gündeme düştü.

Bu açık, kötü niyetli kişilerin sistemdeki hassas klasörlere kod yerleştirmesini sağladı. Hassas klasörler kısacası C:/Windows klasöründe yer alan her türlü dizin ve doğrudan sistemin köklerini temsil ediyor.

WinRAR 7.12 Sürümü Sorunu Çözüyor

Söz konusu tehlikeden Windows sürümlerinin açıktan etkilediği belirtildi. Farkında olmadan zararlı bir RAR dosyası açtığınızda bu dosya, Windows dizinine bir kod yazıyor ve bilgisayarınızı açtığınız her anda başlangıç uygulamalarıyla birlikte kötü amaçlı yazılımların da arkaplanda gizlice açılmasını sağlıyor. Neyse ki bu açık, WinRAR 7.12 sürümüyle çabucak düzeltildi.

Unix veya Android için olan RAR/UnRAR sürümleri ise güvenli olarak işaretlendi. Bu işletim sistemlerini kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok.

Windows Kullanıcıları Derhal WinRAR'ı Güncellemeli

Windows ekosistemlerine yapılan saldırılar son dönemlerde ciddi artış gösterdi. Özellikle yapay zekâyı da bir şekilde manipüle etmeyi öğrenen kötü niyetli kimseler, hiçbir bilgileri olmadan bile saldırı yapabiliyor. Seçtikleri kurbanlar bir anlık yanılmayla veya bile isteye zararlı linklere tıklayarak bu kişilere erişim izni vermiş oluyor. Şimdi WinRAR aracılığıyla Windows cihazlarınızda zarar görmemek için şu adımları izlemeniz öneriliyor: