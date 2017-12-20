WonderFox'tan Büyük Noel Kampanyası

WonderFox Soft, Inc., yıl sonunun gelmesiyle birlikte düzenledikleri yeni kampanyayı duyurdu. WonderFox 2017 Grand Christmas Party kampanyası kapsamında tam 1000 $ değerinde 10’dan fazla program ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kampanyanın detayları haberimizde.

2017 Okula Dönüş, Cadılar Bayramı şimdi de Noel kampanyası ile karşımıza çıkan WonderFox, 18 Aralık - 27 Aralık ve 28 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak Christmas kampanyasında Windows kullanıcıları için 10’dan fazla programı ücretsiz dağıtıyor. DVD Ripper Pro, IObit Driver Booster PRO 5, EaseUS MobiMover, WinToHDD, Soda PDF, Auslogics File Recovery , WPS, NXPower Lite, SUMo ve daha birçok, Windows PC kullanıcılarının işine yarayacak kaliteli programların yanı sıra video düzenleme programı GOM Mix Pro için 50 ücretsiz lisans kampanyaya katılım gösteren kullanıcıları bekliyor.

WonderFox’un 2017 Christmas kampanyası ilginizi çektiyse, kampanya sayfasından tüm detaylara ulaşabilir ve ihtiyacınız olan yazılımları ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. GOM Mix Pro ücretsiz lisansı almak içinse tek yapmanız gereken; WonderFox Facebook Sayfası’nı beğenmek, kampanyayı #WonderFoxChristmas başlığıyla sosyal medya hesabınızda paylaşmak ve ekran görüntüsünü mail adresine göndermek.