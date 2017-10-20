WonderFox'tan Ücretsiz Programlar ile Cadılar Bayramı Kutlaması

WonderFox Soft, Inc., 2017 Okula Dönüş Kampanyası’ndan sonra Cadılar Bayramına özel hazırladığı güzel bir kampanyayla daha karşımızda. 9 yazılım geliştiricisiyle yapılan iş birliği neticesinde 10’dan fazla yazılım bu kampanya kapsamında ücretsiz olarak dağıtılacak. WonderFox 2017 Halloween kampanyasının detayları haberimizde.

Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları için kullanışlı programları zaman zaman düzenlediği kampanyalarla ücretsiz olarak dağıtan WonderFox Soft, Inc., yine bedava program arayışında olanları sevindirecek etkili bir kampanyayla karşımızda.

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween) özel kampanyasında 9 yazılım geliştiriciyle iş birliği söz konusu. 23 Ekim’de başlayacak ve 5 Kasım’a kadar sürecek olan WonderFox 2017 Cadılar Bayramı kampanyasında tüm kullanıcılara DVD Ripper Pro, IObit Uninstaller Pro 7, Adguard, Heimdal PRO (antivirüs yazılımı), Soda PDF, Sticky Password ve daha birçok program ücretsiz olarak sunuluyor.

WonderFox Kampanyasına Nasıl Katılacaksınız?

Toplam 500$ dolar değerinde yazılımın ücretsiz olarak dağıtıldığı WonderFox 2017 Halloween kampanyasına katılmak için özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Kampanya sayfasından tüm detaylara ulaşmanız ve ihtiyacınız olan yazılımları ücretsiz olarak indirerek kullanmaya başlamanız mümkün.