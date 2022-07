Wordle Masa Oyunu Oluyor

Pandemi döneminde rahatlamak isteyen insanların akın ettiği Wordle, hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Oyunun The New York Times tarafından yüksek bir meblağ karşılığı alınması sonrasında ünlü basın kuruluşu harcadığı paranın geri dönüşü için çalışmalara başladı. Perşembe günü The New York Times'tan gelen açıklamaya göre Wordle için bir masa oyunu çıkartılacak.

Eğlencenin Yeni Adı "Wordle: The Party Game"

Wordle masa oyunu içib dünyanın en köklü oyun ve oyuncak üreticisi firmalarından olan Hasbro ile anlaşan The New York Times, masa oyununun klasik Wordle'dan çok daha farklı olacağını belirtti. İşte oyun hakkında açıklanan bazı bilgiler:

Wordle masa oyunu iki ya da dört kişi tarafından oynanabilecek. Oyuncular ilk el için kura ya da zar ile Ev Sahibi rolünü belirledikten sonra oyun başlayacak. Bu rol her el sonunda sırayla diğer oyunculara geçecek. Ev Sahibi, diğer oyuncuların yarışabilmesi için Wordle oyun tahtasının arkasında bulunan silinebilir tahtaya tahmin edilmesini istediği kelimeyi yazacak. Diğer oyuncular en az tahmin hakkını kullanarak kelimeyi bulmaya çalışacak. Ne kadar çok deneme, o kadar çok puan anlamına geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyun sonunda en az puana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olacak.

Wordle: The Party Time'da standart oynanıştan sapmak isteyen oyuncular için ayrıca zamana karşı ve takımlı oynanış seçenekleri de bulunacak.