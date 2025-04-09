WordPress Tek Bir Cümleyle Website Yapabileceğiniz Aracı Duyurdu

"Keşke aklımızdan geçirdiğimiz tasarımı yapabilen bir sistem olsa" dediğiniz zamanların karşılığı gelmiş gibi duruyor. Website oluşturma platformu WordPress, özellikle küçük işletme sahipleri, freelancer'lar ve blog yazarları için profesyonel bir dijital vitrin oluşturma sürecini dakikalara indirgeyen yapay zeka destekli web site kurma özelliğini duyurdu.

Websitesi oluşturulurken kullanıcılar, ister görseller ve metinler ekleyerek, ister yapay zeka ile sohbet ederek tasarımı şekillendirebiliyor. İsteyenler ise siteyi manuel olarak düzenlemeye devam edebiliyor. Ancak bu özellik yalnızca yeni oluşturulan sitelerde kullanılabiliyor, mevcut siteler için desteklenmiyor.

Tek Cümlelik Promptla Web Site Yapabilirsiniz

Yeni sistem oldukça basit çalışıyor. Kullanıcı, sohbet ekranına "Kahve dükkanım için bir web sitesi oluştur" gibi bir komut yazarak başlayabilir. WordPress, kullanıcının bu komutla verdiği site ismi, açıklama ve içerik türüne göre en uygun tasarımı oluşturuyor. Bu süreçte kullanıcıdan olabildiğince spesifik bilgiler ve detaylar vermesi bekleniyor. Ne kadar detaylı olursa o kadar iyi.

AI destekli website kurma aracının henüz e-ticaret gibi daha gelişmiş işlevlere sahip siteleri oluşturamadığını hatırlatmakta fayda var. Ancak kendine bir blog açmak veya herhangi bir şekilde çevrimiçi alan edinmek isteyenler için gayet yeterli bir uygulama olmuş.

Tamamen Ücretsiz Değil

Kendiniz için bir website kurmak ücretsiz olsa da bu siteyi yayına almak için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yani WordPress'in Premium ya da Business planlarından birine geçmek durumunda kalacaksınız.

Başlangıçta herkes için 30 ücretsiz prompt (komut) hakkı sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar AI aracını deneme şansı buluyor. Daha sonra siteyi yayınlamak isteyenlerin bir hosting planı satın alması gerekiyor. Bu planlar sırasıyla yıllık 96 dolar ve 300 dolar civarında ücretlendiriliyor. Planlarla birlikte bir yıllık ücretsiz domain, depolama alanı, premium temalar ve destek hizmetleri de sunuluyor.

Wix ve Squarespace gibi AI destekli site oluşturma araçların revaçta olduğu şu dönemde WordPress de bu kervana katıldı. Sizce başarılı olur mu? Yorumlarda tartışalım.