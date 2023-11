World of Warcraft'ın Yeni Genişleme Paketi The War Within Duyuruldu!

World of Warcraft'ın yeni genişleme paketi The War Within, Blizzcon 2023 etkinliğinde duyuruldu.

The War Within, Blizzard'ın World of Warcra0ft'ın 2024'teki 20. yıldönümünü kutlayacağını iddia ettiği üçlü genişleme paketini temsil eden Worldsong Saga'yı başlatıyor. The War Within önümüzdeki yıl bu yıldönümü kutlamaları sırasında piyasaya sürülecek ve oyunun 10. genişleme paketi olacak.

The War Within, oyuncuları Azeroth'un altındaki yeraltı krallıklarına götürecek ve Earthen Dwarves ve Azl-Kahet Nerubians ile karşı karşıya getirecek.

Oyuncuların keşfedebileceği yeni alanlar arasında Azl-Kahet'in yanı sıra Isle of Dorn, The Ringing Deeps ve Hallowfall gibi diğer yerler de yer alacak.

World of Warcraft The War Within Tanıtım Fragmanı

Genişleme paketinde birkaç yeni özellik de bulunuyor. Earthern Dwarves yepyeni bir oynanabilir müttefik ırk olarak gelirken, seviye sınırı 80'e çıkarılıyor ve kahramanlar "Kahraman Yetenek Ağaçları" ile yeni yetenekler kazanabilecekler.

World of Warcraft The War Within genişleme paketi Battle.net üzerinde ön siparişe açılmış durumda ve bir süre sonra beta testi de yapılacak.

Peki siz World of Warcraft oynuyor musunuz? Yeni genişleme paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.