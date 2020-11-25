Uzaydan Gelen Wow Sinyalinin Kaynağı Bulundu! Wow Sinyali Nedir?

Wow sinyalinin kaynağı bulunmuş olabilir. 43 yıl önce Big Ear Radyo Teleskobu tarafından keşfedilen ve 72 saniye süren Wow sinyali, uzay meraklılarının hala tartıştığı bir konu. Amatör astronom Alberto Caballero sinyalin kaynağını bulmuş olabilir.

1977'de Delaware'de bulunan Big Ear Radyo Teleskobu ile çalışan gök bilimciler, uzaydan gelen benzersiz bir sinyal kaydetti. Bu sinyal o kadar güçlü ve alışılmadıktı ki, ekipteki isimlerden biri olan Jerry Ehman "6EQUJ5" karakterlerine vurgu yaparak "Wow!" notunu düştü.

Yıllarca süren çalışmaya rağmen sinyalin kaynağı tespit edilemedi ve 72 saniye süren bu sinyal açıklanamadı. Birçok gök bilimci ise bu kadar güçlü ve benzersiz bir sinyalin tek açıklamasının dünya dışı yaşamın varlığıyla mümkün olabileceğini düşündü. Amatör astronom ve YouTuber Alberto Caballero, Wow sinyalinin olası kaynağı için kanıt bulduğunu iddia ediyor.

Wow sinyalinin kaynağı bulunmuş olabilir! İşte araştırma sonuçları

Amatör araştırmacı Caballero, sinyal kaynağının muhtemelen dış gezegende yaşadığını düşündü. Bunun için Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Gaia veritabanını inceleyen Caballero, 1,3 milyar yıldız arasından olası bir kaynak bulduğunu belirtti. Araştırmacı, Güneş’e oldukça benzeyen '2MASS 19281982-2640123' isimli yıldızın Wow sinyali'nin kaynağı olabileceğini dile getirdi.

Caballero başka potansiyel adayların da olduğunu ancak eğer araştırma yapılacaksa bu yıldızın harika bir başlangıç ​​olabileceğine işaret ediyor. Potansiyel aday olarak tanımladığı ve daha az güçlü kanıtlara sahip olduğunu söylediği 66 yıldız daha bulunuyor. Bunlar Güneş'in sıcaklığıyla eşleşiyor ancak parlaklık ve yarıçaplarıyla ilgili veriler hala eksik.

Ayrıca bilmeyenler için Gaia veritabanı, 2013 yılında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından oluşturuldu ve gökyüzünün mükemmele yakın bir haritasını oluşturmaya çalışıyor. Phys.org'a göre şu ana kadar Gaia veri tabanına 1,3 milyar yıldız kaydedildi.

Gaia'nın yıldız haritası, galaksiyi ve içindeki yıldızları anlamamızı önemli ölçüde geliştirdi ve bu, amatör astronom Alberto Caballero'ya da önemli bir fikir verdi. Gaia veritabanı, John Kraus'un 1970'lerde incelediği yıldız kataloğundan artık çok daha ayrıntılı ve bu yüzden yeni veritabanı Wow!'un kaynağını ortaya çıkarabilir.